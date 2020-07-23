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futebol

Atlético-MG fecha acordo com o Mineirão para receber seus jogos

O Galo fará pelo menos 10 jogos nesta volta do futebol no Gigante da Pampulha...
LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2020 às 23:04

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 23:04

Crédito: Mineirão voltará a receber jogos do Galo em 2020-( Agência i7/Mineirão
O Atlético-MG fechou um acordo com a Minas Arena, que administra o Mineirão, para realizar 10 jogos seguidos do clube no Mineiro e Campeonato Brasileiro. A volta do Galo para o Gigante da Pampulha será na próxima quarta-feira, 29 de julho, às 21h30, no duelo contra o Patrocinense, pela 11ª rodada do estadual. O Galo precisa de mais três pontos para se garantir nas semifinais do Mineiro. Caso avance, às semifinais, o time mineiro deverá fazer mais um jogo no estádio e, se avançar às finais, outra partida. A equipe alvinegra está terceira posição, com 18 pontos. O líder do torneio é o América-MG, com 21 pontos. Os dois se enfrentam domingo, 26 de julho, às 16h, no Independência, na volta do Estadual. O duelo será pela 10ª rodada. Já as partidas pelo Brasileiro tem pelo menos cinco jogos definidos do alvinegro no Mineirão: Corinthians, Ceará, Athletico-PR, São Paulo e Bragantino. Confira a relação de jogos confirmados do Atlético-MG no Mineirão Atlético-MG x Patrocinense - 11ª rodada do Mineiro - 29/7, às 21h30 Atlético-MG x Corinthians - 2ª rodada do Brasileiro - 12/8, às 19h15 Atlético-MG x Ceará - 3ª rodada do Brasileiro - 16/8, às 11h Atlético-MG x Athletico-PR - 6ª rodada do Brasileiro - 29/8, às 16h Atlético-MG x São Paulo - 7ª rodada do Brasileiro - 3/9, às 20h Atlético-MG x Bragantino - 10ª rodada do Brasileiro - 13/9, às 11h

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