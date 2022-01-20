Atlético-MG fecha acordo com empresário Giuliano Bertolucci para pagamento de comissões

O Atlético-MG entrou em acordo com o empresário Giuliano Bertolucci para colocar fim a uma disputa judicial aberta pelo agente de futebol. Bertolucci acionou o Galo no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e na Câmara Nacional de Resoluções de Disputas (CNRD), órgão ligado à CBF. O valor no no TJMG era de R$ 6 milhões, enquanto na CNRD os valores são sigilosos. A informação do acordo foi veiculada pelo GE confirmada pelo LANCE. As ações movidas pelo empreário eram referentes às vendas do atacante Yimmi Chará, ao Portland Timbers, dos Estados Unidos, e do zagueiro Bremer, ao Torino, da Itália, em que o agente teria direito a comissões pelos negócios.Chará foi vendido por US$ 6 milhões os direitos do zagueiro foram negociados por 5,6 milhões de euros. O Galo agora precisa resolver outra pendência, dessa vez com outro empresário de renome no meio do futebol: André Cury. Ele cobra o clube na Justiça R$ 50 milhões em comissões. As duas partes reuniram e tentam o comum acordo. Cury chegou a conseguir bloquear a premiação do Campeonato Brasileiro, cerca de R$ 33 milhões, para pagamento do débito. Todavia, o clube conseguiu a liberação. Em outra ação, foram bloqueadas possíveis valores referentes a futuras vendas de Arana, Guga e Allan. O clube tenta embargar a decisão judicial.