Atlético-MG faz um gol em cada tempo, vence em casa e volta ao G-4 da Série A

Neste sábado, 14 de maio, o Atlético-MG venceu o Atlético-GO pelo placar de 2 a 0, com gol marcados por Marlon Freitas (contra) e Hulk. Com o resultado, o alvinegro chegou no G-4 do Brasileirão, com 12 pontos ganhos. O JOGO:
Com um início avassalador, o time comandado por Turco Mohamed, começou tomando as ações ofensivas da partida. Com a marcação bem encaixada e exercendo o famoso "perde pressiona", o time mineiro não sofria tanto defensivamente. Com as condições favoráveis, o Galo chegou ao gol, marcado contra o patrimônio, por Marlon Freitas após desvio de Nathan Silva, em cobrança de escanteio. Intenso e concentrado, o alvinegro não abaixou o ritmo e foi em busca do segundo gol. Entretanto, os mandantes não traduziam a posse de bola em finalizações, mantendo o adversário "vivo". Pelo lado goiano, Léo Pereira era o jogador mais insinuante, mas não conseguiu criar chances claras devido, principalmente, à forte marcação de Allan, na cobertura dos laterais Após o intervalo, outro ritmo. A intensidade alvinegra caiu e o Atlético-GO, sem gestos técnicos refinados, também não conseguia criar muitas chances. Como resultado, um jogo mais faltoso no início da segunda etapa. A partir da metade do segundo tempo, o Atlético-MG voltou a acelerar o ritmo de jogo e contou com o apoio da torcida para marcar o segundo gol, com Hulk. Com a partida liquidada, no fim do jogo, o Galo manteve a posse de bola e administrou o resultado. O time de Turco Mohamed voltou a vencer após quatro rodadas.
PRÓXIMOS JOGOS:
Enquanto o Galo enfrenta o Independiente del Valle-EQU, pela Libertadores, o Dragão encara o Coritiba, pelo Brasileirão.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA
ATLÉTICO-MG 2 X 0 ATLÉTICO-GOData: 14 de maio de 2022Horário: 19h00 (de Brasília)Local: Arena IndependênciaÁrbitro: Anderson Daronco (RS)Assistentes: Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau (ambos de RS)VAR: André da Silva Bitencourt (RS)Cartões amarelos: Gabriel Baralhas (ACG), Léo Pereira (ACG), Nathan Silva (CAM)Gols marcados: Marlon Freitas - 1ºT/13' - (GC) - (1-0) e Hulk - 2ºT/26' - (2-0)
ATLÉTICO-MG: Everson; Guga, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan (Otávio - 2ºT/41'), Jair, Zaracho (Calebe - 2º/41') e Nacho Fernández (Rubens - 2ºT/28'); Keno (Ademir - 2ºT/05) e Hulk (Eduardo Sasha 2ºT/41'). Técnico: Turco Mohamed
ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Hayner, Edson Felipe, Ramon e Jefferson; Gabriel Baralhas, Marlon Freitas, Edson Fernando (Luiz Fernando - 2ºT/20') e Shaylon (Diego Churín - 2ºT/39') Léo Pereira (Lucas Lima - 2ºT/39) e Wellington Rato (Airton - 2ºT/39') Técnico: Umberto Louzer