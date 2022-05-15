Atlético-MG faz um gol em cada tempo, vence em casa e volta ao G-4 da Série A

Com um início avassalador, o time comandado por Turco Mohamed, começou tomando as ações ofensivas da partida. Com a marcação bem encaixada e exercendo o famoso "perde pressiona", o time mineiro não sofria tanto defensivamente. Com as condições favoráveis, o Galo chegou ao gol, marcado contra o patrimônio, por Marlon Freitas após desvio de Nathan Silva, em cobrança de escanteio. Intenso e concentrado, o alvinegro não abaixou o ritmo e foi em busca do segundo gol. Entretanto, os mandantes não traduziam a posse de bola em finalizações, mantendo o adversário "vivo". Pelo lado goiano, Léo Pereira era o jogador mais insinuante, mas não conseguiu criar chances claras devido, principalmente, à forte marcação de Allan, na cobertura dos laterais Após o intervalo, outro ritmo. A intensidade alvinegra caiu e o Atlético-GO, sem gestos técnicos refinados, também não conseguia criar muitas chances. Como resultado, um jogo mais faltoso no início da segunda etapa. A partir da metade do segundo tempo, o Atlético-MG voltou a acelerar o ritmo de jogo e contou com o apoio da torcida para marcar o segundo gol, com Hulk. Com a partida liquidada, no fim do jogo, o Galo manteve a posse de bola e administrou o resultado. O time de Turco Mohamed voltou a vencer após quatro rodadas.