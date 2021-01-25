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Atlético-MG faz propostas a Elias e Robinho para encerrar disputas milionárias na Justiça do Trabalho

O volante e o atacante, que jogadram juntos no alvinegro, pedem R$ 2,7 milhões e R$ 4,95 milhões respectivamente do clube em um processo trabalhista...

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

25 jan 2021 às 08:00
Crédito: O Galo tenta parcelar as dívidas com Elias e Robinho que juntas, somam R$ 7,65 milhões cobrados pelos jogadores-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O Atlético-MG está tentanto conseguir um acordo com o volante Elias, que processa o clube e pede R$ 2,7 milhões de indenização. A Justiça do Trabalho enviou a ação movida pelo jogador para que haja uma tentativa de conciliação, após o Galo manifestar que busca um acordo com o atleta.
Elias, que teve sentença favorável do seu pedido na Justiça, pode receber R$ 2,3 em 12 parcelas para encerrar a questão se o jogador aceitar a proposta alvinegra de acerto.
O volante, que está sem clube, ainda está no prazo jurídico para responder se aceita ou não as condições do Galo para fazer os pagamentos.
CONFIRA A TABELA DE CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DA SÉRIE A Caso Robinho​Outra ação milionária contra o Atlético é do atacante Robinho, que pede R$ 4,95 milhões do clube por questões trabalhistas. O Galo fez uma proposta ao jogador para acertar o débito, com desconto e pagar cerca de R$ 4,3 milhões em 35 parcelas a partir de fevereiro. A informação do acordo de Robinho com o Atlético foi divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!.
As 10 primeiras parcelas serão no valor de R$ 100 mil, e as 25 restantes de R$ 134 mil mensais, além do Atlético cobrir outros R$ 250 mil de honorários advocatícios.

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