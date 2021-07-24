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Atlético-MG faz pedido formal de punição ao Boca e prepara logística para encarar o River Plate

O Galo quer ir a Buenos Aires de forma rápida, sem precisar ficar muito tempo na capital argentina...

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 17:59

LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2021 às 17:59
Crédito: Os incidentes após o jogo que eliminou o time argentino da Libertadores foram relatados pelo clube mineiro junto à Conmebol-(Reprodução/FOX Sports
O Atlético-MG ainda não desistiu de ter alguma punição contra o Boca Juniors após os incidentes depois do jogo entre as duas equipes, pelas oitavas de final da Libertadores, na última terça-feira, 20 de julho. A equipe mineira fez um relatório que foi enviado à Conmebol para que não haja nenhum tipo de retaliação quando o Galo for novamente à Buenos Aires para encarar o River Plate, pelas quartas de final da competição continental ,no mês de agosto. No texto, também há um pedido de punição pela confusão armada pelo Boca em BH. O Galo está se precavendo após o técnico do Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, disse que a delegação argentina foi agredida e se defendeu das agressões sofridas, o que foi contestado pelo Galo, se embasando nos vários vídeos que circularam a briga generalizada. O relatório foi encaminhado à Conmebol contendo imagens, documentos e o Boletim de Ocorrência feito em uma delegacia da capital mineira. Nele, o argentino confirma ao dirigente alvinegro que a delegação do Boca foi atrás do árbitro nos vestiários após o jogo, ao contrário do que diz o treinador Miguel Ángel Russo na entrevista dessa sexta. Bate e volta para pegar o River Plate O retorno do Galo à Argentina será no dia 11 de agosto, para encarar o River Plate e o clube está preparando uma logística para permanecer o menor tempo possível em Buenos Aires. A ideia inicial é ficar em Porto Alegre, treinar e viajar na véspera do jogo, dia 10 e voltar logo após a partida. O duelo de volta será no dia 18 de agosto.

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