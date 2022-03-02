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Atlético-MG faz operação financeira com o Krasnodar e garante dinheiro da venda de Junior Alonso

O Galo se antecipou a possíveis problemas no sistema bancário russo e garantiu o pagamento dos pouco mais de R$ 43 milhões aos cofres do alvinegro...
LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2022 às 20:52

Publicado em 02 de Março de 2022 às 20:52

A invasão russa a Ucrânia gerou uma preocupação no Atlético-MG quanto ao pagamento do valor referente a venda do zagueiro Junior Alonso ao Krasnodar, da Rússia. A diretoria do Galo se antecipou as possíveis consequências financeiras do conflito armado e fez uma operação financeira que assegura os US$ 8,5 milhões (cerca de R$ 43 milhões) na conta do clube. A informação foi divulgada pelo GE e confirmada pelo LANCE.A preocupação atleticana era válida pois a União Europeia excluiu bancos russos do SWIFT, sistema de comunicação interbancária que finaliza transações globais. Essa é apenas uma das sanções econômicas da comunidade internacional a Rússia pela invasão ao território ucraniano.
Com a situação no leste da Europa tensa, a torcida do Galo fez uma campanha nas redes sociais para o retorno de Alonso. Porém, com o trabalho de garantia do pagamento feito pelo departamento financeiro do Atlético-MG, sob o comando de Paulo Braz, sua volta é improvável no momento.
Crédito: AlonsofoivendidopeloGalonoiníciodesteanoparaosRussoseaguerracomaUcrâniapôsemriscoopagamentodoKrasnodaraosmineiros-(PedroSouza/Atlético-MG

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