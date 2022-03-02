Atlético-MG faz operação financeira com o Krasnodar e garante dinheiro da venda de Junior Alonso

A invasão russa a Ucrânia gerou uma preocupação no Atlético-MG quanto ao pagamento do valor referente a venda do zagueiro Junior Alonso ao Krasnodar, da Rússia. A diretoria do Galo se antecipou as possíveis consequências financeiras do conflito armado e fez uma operação financeira que assegura os US$ 8,5 milhões (cerca de R$ 43 milhões) na conta do clube. A informação foi divulgada pelo GE e confirmada pelo LANCE.A preocupação atleticana era válida pois a União Europeia excluiu bancos russos do SWIFT, sistema de comunicação interbancária que finaliza transações globais. Essa é apenas uma das sanções econômicas da comunidade internacional a Rússia pela invasão ao território ucraniano.