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Atlético-MG faz mistério e não revela relacionados para o duelo com o Palmeiras no Allianz Parque

O time mineiro encara o Verdão nesta terça-feira, 23 de novembro, podendo ficar com uma "mão na taça" caso derrote time paulista...
LanceNet

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Publicado em 

22 nov 2021 às 18:19

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 18:19

O Atlético-MG não revelou a lista de relacionados para encarar o Palmeiras nesta terça-feira, 23 de novembro, às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo, pela 35ª rodada do Brasileirão. O mistério gira em torno da presença de Junior Alonso, Réver e Vargas, que estão em recuperação física.Réver é dúvida e não sabe se estará à disposição de Cuca para o duelo com o Verdão, que vai ter um time reserva contra o líder Galo, pois o foco está na final da Libertadores, sábado, 27, contra o Flamengo, no Uruguai. Vargas e Alonso treinaram e devem ser opções para o treinador atleticano, que se conseguir levar o time à vitória diante do Verdão, chega a 77 pontos, ficando a um triunfo do título, já que a taça não poderá ser conquistada nesta terça-feira, mesmo se o Flamengo, vice-líder, for derrotado pelo Grêmio. O provável Galo deve ter em campo o seguinte time: Everson, Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Allan, Zaracho, Keno, Hulk e Diego Costa
Crédito: CucaestápertodeconseguirosegundotítulobrasileirodoGalo-(Foto:GilsonJunio/W9Press/LANCEPRESS!

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