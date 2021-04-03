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futebol

Atlético-MG faz consulta pelo volante Tchê Tchê, do São Paulo

Clube paulista confirma contato do Galo sobre situação meio-campista e discute assunto. Tchê Tchê agrada Cuca, que já trabalhou com o jogador no Palmeiras...

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 23:52

LanceNet

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Publicado em 

02 abr 2021 às 23:52
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O Atlético-MG fez uma consulta ao São Paulo sobre a situação do volante Tchê Tchê, de 28 anos. O técnico Cuca, que trabalhou com o jogador no Palmeiras, deseja mais um nome para a posição, vista como carente, já que conta somente com Jair, que pouco tem jogado por questões físicas, e Allan como especialistas no setor. Alan Franco e Zaracho podem jogar de volante, mas o poder de marcação é menor, o que gerou o interesse alvinegro por Tchê Tchê. A informação foi veiculada inicialmente pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo L! com a diretoria do Tricolor. O São Paulo confirmou o contato e a transferência está em discussão no clube. Tchê Tchê pode ajudar a sanar um problema que vem acontecendo no Galo desde 2020 com Jorge Sampaoli: a falta de atletas que possam jogar reforçando o meio de campo e a defesa atleticana. O meio de campo é versátil e pode atuar como lateral-direito, dando alternativas para Cuca, que o comandou no Palmeiras, entre 2016 e 2017, e no São Paulo, em 2019. O Tricolor do Morumbi comprou os direitos federativos de Tchê Tchê do Dínamo de Kiev e ainda precisa quitar o negócio com os ucranianos. Se as negociações avançarem o Atlético terá de acertar com o São Paulo o formato da vinda do jogador, que tem contrato com o clube paulista até 2023. Atualmente, o jogador é reserva com Hernán Crespo, treinador do Tricolor.

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