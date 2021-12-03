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Atlético-MG fatura R$ 33 milhões com título brasileiro; clube projeta arrecadação recorde em 2021

Galo 'injeta' boa quantia em seus cofres com a conquista do Brasileirão. Contudo, caso vença Copa do Brasil, faturamento pode se tornar superior a R$ 145 milhões...
LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2021 às 21:53

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 21:53

A conquista do Campeonato Brasileiro de 2021 renderá R$ 33 milhões aos cofres do Atlético-MG. O clube, que venceu de virada o Bahia por 3 a 2 na Fonte Nova nesta quinta-feira (2), pode tornar os valores em premiações nesta temporada ainda mais altos, faturando mais de R$ 145 milhões.Apos o título brasileiro, nos dias 12 e 15 de dezembro, o Galo disputa a final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR.
A equipe acumulou R$ 15 milhões durante toda a competição. Se for vice-campeão do torneio, o Atlético garantirá mais R$ 23 milhões (rendendo R$ 38 milhões). Contudo, caso consiga a conquista da Tríplice Coroa fará os atleticanos aumentarem ainda mais a quantia recebida.
O prêmio destinado ao campeão é de R$ 56 milhões. No total, o Galo pode receber mais R$ 71,5 milhões caso dê nova volta olímpica. Estes valores se juntam aos R$ 40,9 milhões que o Galo recebeu por ter sido semifinalista na Copa Libertadores (quando a equipe foi eliminada pelo Palmeiras.
O título da Copa do Brasil levaria o Galo a conseguir um faturamento recorde em sua história.
Crédito: AlémdoprêmiopeloBrasileirão,Galojá'garantiu'aomenosR$38milhõesporestarnafinaldaCopadoBrasil.Maspodeganharbemmais(PedroSouza/AtleticoMineiro

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