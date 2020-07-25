Atlético-MG explica aumento de 173% no salário do meia Otero

O meia Otero gerou uma discussão sobre o seu salário esta semana. O jogador recebeu um reajuste de 173%. Segundo o diretor de futebol do Galo, Alexandre Mattos, o substancial aumento do venezuelano estava previsto desde maio de 2018, quando ele foi emprestado ao Al-Wehda, da Arábia Saudita. Mattos disse que soube da cláusula assim que chegou ao Atlético, em março e explicou a situação: -Isso já foi acordado lá atrás quando o Otero foi emprestado por 5 milhões de euros para um time do Emirados, eu não estava aqui. A renovação era automática e foi definida naqueles moldes. É claro que o dólar, o euro modificaram muito de lá para cá, isso deu um reajuste maior, mas isso já estava acordado, foi assinado inclusive-disse em entrevista à Band Minas. Otero foi emprestado ao Al-Wehda. por 5 milhões de euros ( cerca de R$ 21,7 milhões na época) e após o contrato, os sauditas teriam de pagar mais 6 milhões de euros (R$ 26,1 milhões) para ficar em definitivo com o jogador. Mas, não houve acerto e ele foi devolvido em junho de 2019. -Ninguém imaginava que um jogador emprestado por 5 milhões de euros não seria comprado, mas isso aconteceu e na questão técnica ele está à disposição do Sampaoli, é uma coisa boa, ele é mais um jogador bom que nós temos. E nessa questão de acordo financeiro isso foi assinado lá atrás, assinado pelo clube e jogador, nós simplesmente entramos com um contrato que já foi acordado e assinado-disse Alexandre Mattos. O venezuelano Otero tem 133 jogos e marcou 26 gols com a camisa do Galo e teve o seu novo contrato registrado na CBF com validade até 30 de junho de 2021.