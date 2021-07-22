Atlético-MG estuda levar duelo contra o River para Brasília

O Atlético-MG pode seguir o caminho do Flamengo e levar o seu jogo contra o River Plate, pelo duelo de volta das quartas de final da Libertadores, para o Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partida será em agosto, com data a ser definida pela Conmebol. O Galo quer ter torcida no seu jogo, assim como ocorreu no duelo Flamengo x Defensa Y Justicia-ARG, pelas oitavas de final da competição sul americana. que contou com pouco mais de 5 mil presentes, seguindo o protocolo sanitário da cidade. -O ideal é que a gente jogue no Mineirão com público. Esse é o mundo ideal pra nós para que o nosso torcedor possa acompanhar a equipe. A gente sabe que para o Campeonato Brasileiro isso é muito pouco provável porque somente será liberado no momento em que todos os clubes puderem ter público em seus estádios, mas na Copa Libertadores é algo a se estudar sim. Gostaríamos muito que isso acontecesse aqui em Belo Horizonte, mas isso está a cargo do presidente e dos demais integrantes da diretoria. Temos algum tempo, mas essa pergunta é muito relevante e é importante nós avaliarmos porque, já que foi permitido pela Conmebol, acho que é muito bacana para o espetáculo e para todos. Claro, retornando dentro da segurança sanitária-disse o diretor de futebol Rodrigo Caetano. O Mané Garrincha está autorizado a receber 25% de sua capacidade, 18 mil pessoas, desde que os torcedores comprovem terem tomado duas doses de vacina ou terem teste negativo de Covid-19 48 horas antes do jogo. O adversário do Atlético nas quartas de final da Taça Libertadores , o River Plate, eliminou o Argentinos Juniors, enquanto o Galo superou o Boca Juniors.