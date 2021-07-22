Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Atlético-MG estuda levar duelo contra o River para Brasília

A ideia é contar com público no estádio como ocorreu no jogo Flamengo x Defensa Y Justicia, também pela Libertadores...

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 17:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jul 2021 às 17:26
Crédito: Reprodução/Conmebol Sudamericana
O Atlético-MG pode seguir o caminho do Flamengo e levar o seu jogo contra o River Plate, pelo duelo de volta das quartas de final da Libertadores, para o Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partida será em agosto, com data a ser definida pela Conmebol. O Galo quer ter torcida no seu jogo, assim como ocorreu no duelo Flamengo x Defensa Y Justicia-ARG, pelas oitavas de final da competição sul americana. que contou com pouco mais de 5 mil presentes, seguindo o protocolo sanitário da cidade. -O ideal é que a gente jogue no Mineirão com público. Esse é o mundo ideal pra nós para que o nosso torcedor possa acompanhar a equipe. A gente sabe que para o Campeonato Brasileiro isso é muito pouco provável porque somente será liberado no momento em que todos os clubes puderem ter público em seus estádios, mas na Copa Libertadores é algo a se estudar sim. Gostaríamos muito que isso acontecesse aqui em Belo Horizonte, mas isso está a cargo do presidente e dos demais integrantes da diretoria. Temos algum tempo, mas essa pergunta é muito relevante e é importante nós avaliarmos porque, já que foi permitido pela Conmebol, acho que é muito bacana para o espetáculo e para todos. Claro, retornando dentro da segurança sanitária-disse o diretor de futebol Rodrigo Caetano. O Mané Garrincha está autorizado a receber 25% de sua capacidade, 18 mil pessoas, desde que os torcedores comprovem terem tomado duas doses de vacina ou terem teste negativo de Covid-19 48 horas antes do jogo. O adversário do Atlético nas quartas de final da Taça Libertadores , o River Plate, eliminou o Argentinos Juniors, enquanto o Galo superou o Boca Juniors.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados