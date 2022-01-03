Atlético-MG estreia com vitória na Copa São Paulo de Juniores

Em busca do tetra! Em um jogo bastante movimentado, o time Sub-20 do Atlético fez uma boa partida e estreou bem na 52ª edição da Copa São Paulo. O Galinho venceu o Desportivo Aliança-AL por 3 a 1, de virada, e começou bem a busca pelo tetracampeonato da tradicional competição de base.A partida foi realizada na noite deste domingo (2), no estádio Gilberto Siqueira Lopes, na cidade de Lins, sede do grupo 4.

O adversário abriu o placar com Zanette, aos 12 minutos de jogo. Guilherme Santos empatou a partida aos 15 minutos ainda do 1º tempo, de ombro, após bom cruzamento da direita de Carlos Daniel. Aos seis minutos da 2ª etapa, Rubens virou para o Galinho, aproveitando bom lançamento de Júlio César. Aos 13 minutos, Rubens fechou o placar, após boa tabela com Guilherme Santos.

Com a vitória, o Galinho ocupa o 2º lugar do grupo 4 do certame, com três pontos conquistados. Na primeira partida da noite, o Linense goleou o Andirá-AC por 5 a 0 e lidera a chave.Na 2ª rodada, o adversário será o Andirá-AC, às 17h15 do dia 5 (quarta-feira), com transmissão do Sportv.

Na 3ª e última rodada da primeira fase, também com transmissão do Sportv, o desafio será contra Linense-SP, no dia 8 (sábado), às 16h30.

Assim como na última edição, o torneio tem 32 chaves e 128 times. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para a 2ª fase. A grande final será no estádio do Pacaembu, em 25 de janeiro, data do aniversário de 468 anos da cidade de São Paulo.

O Galo é tricampeão da competição (1975, 1976 e 1983) e campeão da Super Taça São Paulo de Futebol Júnior (1994).

Confira a tabela do Galinho na 1ª fase do torneio:

02/01 – Atlético-MG 3 x 1 Desportivo Aliança-AL05/01 – 17h15 – Atlético-MG x Andirá-AC – Sportv08/01 – 16h30 – Atlético-MG x Linense-SP - Sportv