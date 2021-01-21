Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Atlético-MG entra na briga para contratar o atacante Hulk

O jogador está sem clube e tem conversas com outras equipes do futebol brasileiro para decidir onde irá jogar na temporada 2021...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jan 2021 às 17:42

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 17:42

Crédito: Hulk, de 34 anos, é cortejado por vários times do futebol brasileiro, incluindo o Galo-(Divulgação/Shanghai SIPG
Antes da conclusão do Campeonato Brasileiro, em que luta pelo título, o Atlético-MG se movimenta no mercado para reforçar o elenco em 2021. O alvinegro negocia com o atacante Hulk, de 34 anos, que deixou recentemente o futebol chinês. O alvinegro tem a concorrências de outras equipes, mas apresentou um projeto ao jogador, que esteve na Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil. A informação do interesse do Atlético é do site Goal.com e confirmada pelo L!. O último time chinês de Hulk foi o Shanghai SIPG.
CONFRIA COMO ESTA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A Sem clube, Hulk e sua família estão no Brasil, em isolamento social para se prevenir da Covid-19. O Galo busca um atleta de renome para seu ataque, pensando em uma quase certa jornada na Libertadores deste ano. O alvinegro tem mais de 90% de chances de se classificar para a competição sul-americana.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados