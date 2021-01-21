Atlético-MG entra na briga para contratar o atacante Hulk

Antes da conclusão do Campeonato Brasileiro, em que luta pelo título, o Atlético-MG se movimenta no mercado para reforçar o elenco em 2021. O alvinegro negocia com o atacante Hulk, de 34 anos, que deixou recentemente o futebol chinês. O alvinegro tem a concorrências de outras equipes, mas apresentou um projeto ao jogador, que esteve na Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil. A informação do interesse do Atlético é do site Goal.com e confirmada pelo L!. O último time chinês de Hulk foi o Shanghai SIPG.