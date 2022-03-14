Atlético-MG entra em acordo com russos e anuncia volta do zagueiro Junior Alonso ao clube

O Atlético-MG anunciou nesta segunda-feira a volta do zagueiro Junior Alonso, de 29 anos, ao clube. O clube mineiro entrou em acordo com o Krasnodar, da Rússia, e acertou a volta do paraguaio por empréstimo, para felicidade dos atleticanos. O defensor foi negociado pelo Galo aos russos em janeiro deste ano. Todavia, Alonso teve o contrato suspenso na Europa devido à guerra entre Rússia e Ucrânia. Agora, está novamente no Galo.O paraguaio não teve nem tempo de jogar pelos russos e dará expediente na Cidade do Galo para dar seguimento à passagem vitoriosa pelo clube onde foi campeão Mineiro, Brasileiro e da Copa do Brasil. Alonso fica emprestado ao Galo até o fim de dezembro. O defensor aceitou receber no alvinegro a mesma quantia de 2021.

O zagueiro foi vendido por 8,5 milhões de dólares (cerca de R$ 46,7 milhões), ao Krasnodar, sendo uma das negociações mais caras da história alvinegra. O zagueiro vinha participando apenas de amistosos de preparação para a retomada do Campeonato Russo. Como seu contra contrato foi suspenso, Junior Alonso foi autorizado pelo clube russo e pela FIFA a buscar um novo clube para manter-se em atividade, enquanto o conflito entre Rússia e Ucrânia não chega ao fim.

Para manter a forma enquanto estava sem jogar, Alonso estava no Paraguai, fazendo treinos. Nas últimas semanas, ele deixou clara a vontade de voltar ao Atlético. O clube não pestanejou e abriu as portas para o capitão de 2021.

Junior Alonso chegou ao Atlético-MG em julho de 2020, após pedido do então treinador, Jorge Sampaoli. Ele pertencia ao Lille, mas estava emprestado ao Boca Juniors. O Galo comprou 100% dos seus direitos econômicos por 3 milhões de euros (R$ 18 milhões, na cotação da época). Pelo Atlético-MG, o defensor disputou 89 jogos e marcou dois gols.