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futebol

Atlético-MG encerra time de transição e demite Leandro Zago

A equipe, formada em 2020, abrigava jogadores que não eram usados no time principal e que já estavam com idade "estourada" para jogar no sub-20...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 20:22

LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2021 às 20:22
Crédito: Vários atletas do sub-20 que estavam na equipe de transição serão realocados em outros time e também dentro do clube-(Fábio Pinel/Atlético-MG
A equipe de transição do Atlético-MG, criada em 2020, será desfeita pela diretoria do clube. O time era formado por jogadores que estavam deixando o sub-20 e atletas de até 23 anos que não eram aproveitados no profissional. O diretor de futebol, Rodrigo Caetano, havia dito recentemente que o Galo iria aproveitar apenas os atletas do sub-20, encerrando o time de transição, que fora criado ainda na passagem de Jorge Sampaoli pelo clube. O argentino usava a equipe como “sparring" para o profissional durante os treinos dos jogadores na Cidade do Galo. A informação foi veiculada inicialmente pelo Fala, Galo e confirmada pelo L!. O técnico Leandro Zago foi demitido e Leonardo Silva, que cuidava da equipe de transição, terá outro cargo no Atlético. Encerrar a equipe de transição culmina com o desejo do técnico Cuca em trabalhar com um elenco reduzido, que hoje possui 45 atletas. Assim, vários jogadores deverão ser cedidos para outras equipes.

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