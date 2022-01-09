Atlético-MG encerra 1ª fase da Copinha com derrota para o Linense

O Galinho terá o Mirassol como adversário na segunda fase da Copa São Paulo. Dia, local e horário do confronto eliminatório ainda serão definidos.

O time alvinegro se classificou em segundo lugar no grupo 4, ao perder por 1 a 0 para o Linense, na tarde deste sábado,8 de janeiro, no estádio Gilberto Siqueira Lopes, na cidade de Lins.A grande final da 52ª edição da Copinha será em 25 de janeiro, data do aniversário de 468 anos da cidade de São Paulo.