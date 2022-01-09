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futebol

Atlético-MG encerra 1ª fase da Copinha com derrota para o Linense

O time alvinegro não segurou os paulistas,  está classificado para a outra fase e vai encarar o Mirassol, ...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2022 às 21:40

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 21:40

O Galinho terá o Mirassol como adversário na segunda fase da Copa São Paulo. Dia, local e horário do confronto eliminatório ainda serão definidos.
O time alvinegro se classificou em segundo lugar no grupo 4, ao perder por 1 a 0 para o Linense, na tarde deste sábado,8 de janeiro, no estádio Gilberto Siqueira Lopes, na cidade de Lins.A grande final da 52ª edição da Copinha será em 25 de janeiro, data do aniversário de 468 anos da cidade de São Paulo.
O Galo é tricampeão da competição (1975, 1976 e 1983) e campeão da Super Taça São Paulo de Futebol Júnior (1994).
Crédito: OGalinhoficounasegundacolocaçãonoseugrupodaCopinha-(Divulgação/Atlético-MG

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