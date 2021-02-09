Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Atlético-MG encara o Fluminense sem Zaracho, Jair e Keno

O meia está sem a condição física ideal, o volante está suspenso e o atacante segue em recuperação de uma lesão no cotovelo esquerdo...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 15:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 fev 2021 às 15:55
Crédito: Zaracho está curado de um problema muscular, mas não está em plena forma física-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O Atlético-MG embarcou para o Rio de Janeiro sem três jogadores para o duelo contra o Fluminense, nesta quarta-feira, 10 de fevereiro, às 21h30, no Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jair, suspenso, Zaracho, em recuperação física, e Keno, lesionado, são os desfalques do alvinegro que mesmo com apenas 2% de chances de chegar ao título, ainda tenta perseguir o Internacional, líder com 66 pontos.
SIMULE OS JOGOS DO GALO EM NOSSA TABELA DINÂMICA Outro objetivo do Galo na partida é somar pontos para se garantir na fase de grupos da Libertadores de 2021. O time mineiro está confirmado na competição, mas ainda não está garantido na etapa principal do torneio. Jorge Sampaoli deve voltar com Guga na lateral-direita. De resto, a equipe deve ter as mesmas peças do duelo contra o Goiás, com Allan e Hyoran no meio de campo, com a terceira vaga no setor sendo disputada por Alan Franco e Nathan. No ataque, o trio Vargas, Sasha e Savarino devem seguir, com Diego Tardelli e Marrony no banco. O provável Atlético-MG deve ter: Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Alan Franco e Hyoran; Savarino, Sasha e Vargas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã
Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados