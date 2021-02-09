Atlético-MG encara o Fluminense sem Zaracho, Jair e Keno

O Atlético-MG embarcou para o Rio de Janeiro sem três jogadores para o duelo contra o Fluminense, nesta quarta-feira, 10 de fevereiro, às 21h30, no Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jair, suspenso, Zaracho, em recuperação física, e Keno, lesionado, são os desfalques do alvinegro que mesmo com apenas 2% de chances de chegar ao título, ainda tenta perseguir o Internacional, líder com 66 pontos.

SIMULE OS JOGOS DO GALO EM NOSSA TABELA DINÂMICA Outro objetivo do Galo na partida é somar pontos para se garantir na fase de grupos da Libertadores de 2021. O time mineiro está confirmado na competição, mas ainda não está garantido na etapa principal do torneio. Jorge Sampaoli deve voltar com Guga na lateral-direita. De resto, a equipe deve ter as mesmas peças do duelo contra o Goiás, com Allan e Hyoran no meio de campo, com a terceira vaga no setor sendo disputada por Alan Franco e Nathan. No ataque, o trio Vargas, Sasha e Savarino devem seguir, com Diego Tardelli e Marrony no banco. O provável Atlético-MG deve ter: Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Alan Franco e Hyoran; Savarino, Sasha e Vargas.