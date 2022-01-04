Atlético-MG encaminha venda do zagueiro Junior Alonso para clube da Rússia

O Atlético-MG encaminhou a venda do zagueiro paraguaio Junior Alonso para o Dinamo Krasnodar, da Rússia por 8 milhões de euros (cerca de R$ 45 milhões). Falta o anúncio oficial, mas o clube alvinegro já trata dos trâmites para liberar o defensor para os russos. Alonso já se prepara para realizar exames médicos e deixar o Galo, onde chegou em 2020 para ser um dos pilares da defesa atleticana nas conquistas do ano passado.

Capitão do Galo, o paraguaio Junior Alonso tem venda encaminhada ao futebol russo Crédito: Pedro Souza/Atlético

Pelo Galo, foram 89 jogos, marcando dois gols com a camisa alvinegra. O time mineiro contratou Alonso em 2020 por 3 milhões de euros, junto ao Lille, da França, que o havia emprestado ao Boca Juniors, da Argentina. O Alvinegro comprou 100% dos seus direitos econômicos na ocasião.

Com a proposta russa, o Atlético já trabalha a reposição. O nome mais forte no momento é de outro sul-americano: Diego Godín, uruguaio, ex-Atlético de Madri, que atualmente está no Cagliari, da Itália. O defensor tem três Copas do Mundo no currículo.

Nathan Silva