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futebol

Atlético-MG encaminha venda do zagueiro Junior Alonso para clube da Rússia

Defensor paraguaio, destaque alvinegro em 2021, tem proposta salarial milionária, e o Galo deve receber cerca de 8 milhões de euros no negócio.
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jan 2022 às 12:41

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 12:41

O Atlético-MG encaminhou a venda do zagueiro paraguaio Junior Alonso para o Dinamo Krasnodar, da Rússia por 8 milhões de euros (cerca de R$ 45 milhões). Falta o anúncio oficial, mas o clube alvinegro já trata dos trâmites para liberar o defensor para os russos. Alonso já se prepara para realizar exames médicos e deixar o Galo, onde chegou em 2020 para ser um dos pilares da defesa atleticana nas conquistas do ano passado.
Galo
Capitão do Galo, o paraguaio Junior Alonso tem venda encaminhada ao futebol russo Crédito: Pedro Souza/Atlético
Pelo Galo, foram 89 jogos, marcando dois gols com a camisa alvinegra. O time mineiro contratou Alonso em 2020 por 3 milhões de euros, junto ao Lille, da França, que o havia emprestado ao Boca Juniors, da Argentina. O Alvinegro comprou 100% dos seus direitos econômicos na ocasião.
Com a proposta russa, o Atlético já trabalha a reposição. O nome mais forte no momento é de outro sul-americano: Diego Godín, uruguaio, ex-Atlético de Madri, que atualmente está no Cagliari, da Itália. O defensor tem três Copas do Mundo no currículo.
Nathan Silva
Outra saída quase certa é do também zagueiro Nathan Silva, de 24 anos. Ele tem sido observado por times da Itália e uma saída pode render 6 milhões de euros (R$ 38 milhões) ao Galo.

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