Atlético-MG encaminha o empréstimo até o fim de 2021 do lateral Talison para o Londrina

O lateral-direito do Atlético-MG, Talison, de 20 anos, está a caminho do Londrina para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. O alvinegro vai ceder o jogador ao Tubarão até o fim do ano por empréstimo. O jogador, cria da base alvinegra, deverá se apresentar ao time paranaense nos próximos dias para fazer exames e concluir a recuperação de uma lesão na coxa. Talison vinha jogando no time alternativo do Galo, sendo titular contra Pouso Alegre, pelo Campeonato Mineiro e recebendo elogios de Cuca pela sua performance. O lateral fez parte do grupo campeão brasileiro sub-20, no ano passado. Talison vinha jogando no time alternativo do Galo, sendo titular contra Pouso Alegre, pelo Campeonato Mineiro e recebendo elogios de Cuca pela sua performance. O lateral fez parte do grupo campeão brasileiro sub-20, no ano passado.