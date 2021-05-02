Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Atlético-MG encaminha o empréstimo até o fim de 2021 do lateral Talison para o Londrina
futebol

Atlético-MG encaminha o empréstimo até o fim de 2021 do lateral Talison para o Londrina

O jogador, que veio da base alvinegra, jogará a Série B pelo Tubarão do Paraná...

Publicado em 02 de Maio de 2021 às 17:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2021 às 17:01
Crédito: Talison recebeu elogios de Cuca quando foi utilizado na equipe- (Pedro Souza/Atlético-MG
O lateral-direito do Atlético-MG, Talison, de 20 anos, está a caminho do Londrina para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. O alvinegro vai ceder o jogador ao Tubarão até o fim do ano por empréstimo. O jogador, cria da base alvinegra, deverá se apresentar ao time paranaense nos próximos dias para fazer exames e concluir a recuperação de uma lesão na coxa. Talison vinha jogando no time alternativo do Galo, sendo titular contra Pouso Alegre, pelo Campeonato Mineiro e recebendo elogios de Cuca pela sua performance. O lateral fez parte do grupo campeão brasileiro sub-20, no ano passado. Talison vinha jogando no time alternativo do Galo, sendo titular contra Pouso Alegre, pelo Campeonato Mineiro e recebendo elogios de Cuca pela sua performance. O lateral fez parte do grupo campeão brasileiro sub-20, no ano passado.
O lateral-direito iniciou na base no PSTC, do Paraná, e em fevereiro, o Galo comprou 70% dos seus direitos econômicos. O Galo descartou recentemente uma oferta do Al Wasl, dos Emirados Árabes, de 300 mil dólares (R$ 1,5 milhão aproximadamente) pelos direitos do jogador.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados