Atlético-MG encaminha empréstimo do atacante Guilherme Santos para o Vitória-BA

O atacante Guilherme Santos, cria da base do Atlético-MG, está sendo negociado com o Vitória-BA por empréstimo até o fim do ano. Assim, o jovem jogador, de 19 anos, ficará no clube baiano para a disputa da Série B 2021. Guilherme irá para o Vitória em uma composição feita pelos dois clubes, que cedeu o jogador ao Rubro-Negro,enquanto o Galo receberá Ruan Nascimento, que inicialmente, reforçará o time sub-20 e também ficará no alvinegro por empréstimo. O Atlético-MG confirmou a negociação e falta apenas Guilherme assinar o acordo. Pode acontecer até do atacante ir para o Vitória com os direitos econômicos fixados, caso haja interesse dos baianos em seguir com o atleta após o fim da Série B. Guilherme fez um grande Brasileiro Sub-20 no ano passado, sendo o artilheiro da competição, com 13 gols, ajudando o Galinho a vencer a competição de base. Em 2021, ele foi integrado ao elenco principal, mas não estava sendo aproveitado e acabou emprestado ao Coimbra para a disputa do Mineiro, porém, sem o mesmo destaque da temporada passada, quando ajudou o Time de Contagem a evitar o rebaixamento.