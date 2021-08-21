Atlético-MG encaminha empréstimo de Iago Maidana e Daniel Penha para o futebol do exterior

O zagueiro Iago Maidana e o meia Daniel Penha, que estavam emprestados para Sport-PE e Confiança-SE respectivamente, serão negociados mais uma vez pelo Atlético-MG. A dupla não será aproveitada no elenco principal e seguirá outros caminhos no mundo da bola. Maidana, que deixou o Sport recentemente e teve seu vínculo reativado pelo Galo, vai jogar no futebol português, no Gil Vicente, equipe da Primeira Liga de Portugal. Já Daniel Penha vai atravessar o mundo e atuar no Newcastle Jets, da Austrália. As duas negociações não renderão nenhum valor para o Galo. Porém, o clube espera valorizar a dupla para uma futura venda em definitivo.