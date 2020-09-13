Atlético-MG empresta o volante Léo Sena para o Spezia-ITA

Crédito: O jogador, vindo do Goiás, fez apenas três partidas com a camisa alvinegra-(Bruno Cantini/Atlético-MG

O Atlético-MG vai emprestar o volante Léo Sena, de 24 anos, para o Spezia Calcio, da Itália. A transação será de um ano do meio de campo na equipe italiana.

Léo foi o primeiro reforço pedido por Jorge Sampaoli, pelas qualidades apresentadas no esmeraldino em 2019, quando foi um dos melhores passadores do Brasileirão, além de ter boa força de marcação. Porém, o técnico argentino pouco utilizou o jogador, escalando-o em três oportunidades. Léo Sena custou cerca de R$ 4 milhões aos cofres do Galo.

A informação foi divulgada pelo jornalista Andersinho Marques, e confirmada pelo L!.