Atlético-MG empresta o volante Léo Sena para o Spezia-ITA

O Atlético-MG vai emprestar o volante Léo Sena, de 24 anos, para o Spezia Calcio, da Itália. A transação será de um ano do meio de campo na equipe italiana.
Léo foi o primeiro reforço pedido por Jorge Sampaoli, pelas qualidades apresentadas no esmeraldino em 2019, quando foi um dos melhores passadores do Brasileirão, além de ter boa força de marcação. Porém, o técnico argentino pouco utilizou o jogador, escalando-o em três oportunidades. Léo Sena custou cerca de R$ 4 milhões aos cofres do Galo.
A informação foi divulgada pelo jornalista Andersinho Marques, e confirmada pelo L!.
O Spezia Calcio joga a primeira divisão da Itália e caso queira ficar com Léo Sena, terá de pagar um valor ao time mineiro, que deverá fixar o valor do seus direitos. O seu contrato é válido até 2025.