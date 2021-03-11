Atlético-MG empresta o atacante Guilherme Santos ao Coimbra

Foi com a camisa do Coimbra Sports que o centroavante Guilherme Santos, de 19 anos, fez sua estreia na categoria profissional em 2020. E logo no primeiro jogo teve gol do camisa 9 em cima da equipe do Tombense. Depois de ajudar, nas duas últimas partidas da fase classificatória do Estadual do ano passado, o Grande Time de Contagem a escapar da zona de rebaixamento, o atleta voltou para o sub-20 do Atlético-MG, onde brilhou novamente: campeão brasileiro da categoria e artilheiro da competição. Agora, Guilherme Santos retorna para a disputa do Campeonato Mineiro por empréstimo. Inclusive já está relacionado para a partida de amanhã, em Varginha, contra o Boa Esporte. -O Coimbra é um Clube que eu vou levar para a vida toda, tenho um carinho enorme por todos daqui. Desde quando eu cheguei no ano passado, as pessoas me acolheram muito bem. Me sinto em casa. Estou bastante motivado e feliz pela oportunidade. A torcida do coimbra pode esperar muita vontade, dedicação e bastante gols, se Deus quiser- afirma Guilherme. Ficha técnicaGuilherme Santos da Silva AtacanteNascimento: 13/05/2001Naturalidade: Serra (ES)Altura: 1,78 mPeso: 75 kgJogos pelo Coimbra: 2Gol: 1