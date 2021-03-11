Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Atlético-MG empresta o atacante Guilherme Santos ao Coimbra

O jogador retorna ao time de Contagem após disputar o Mineiro de 2020 pela Águia...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 19:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2021 às 19:48
Crédito: Guilherme Santos fez sua estreia no profisisonal pelo Coimbra em 2020-(Henrique Chendes/Coimbra Sports
Foi com a camisa do Coimbra Sports que o centroavante Guilherme Santos, de 19 anos, fez sua estreia na categoria profissional em 2020. E logo no primeiro jogo teve gol do camisa 9 em cima da equipe do Tombense. Depois de ajudar, nas duas últimas partidas da fase classificatória do Estadual do ano passado, o Grande Time de Contagem a escapar da zona de rebaixamento, o atleta voltou para o sub-20 do Atlético-MG, onde brilhou novamente: campeão brasileiro da categoria e artilheiro da competição. Agora, Guilherme Santos retorna para a disputa do Campeonato Mineiro por empréstimo. Inclusive já está relacionado para a partida de amanhã, em Varginha, contra o Boa Esporte. -O Coimbra é um Clube que eu vou levar para a vida toda, tenho um carinho enorme por todos daqui. Desde quando eu cheguei no ano passado, as pessoas me acolheram muito bem. Me sinto em casa. Estou bastante motivado e feliz pela oportunidade. A torcida do coimbra pode esperar muita vontade, dedicação e bastante gols, se Deus quiser- afirma Guilherme. Ficha técnicaGuilherme Santos da Silva AtacanteNascimento: 13/05/2001Naturalidade: Serra (ES)Altura: 1,78 mPeso: 75 kgJogos pelo Coimbra: 2Gol: 1

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Jovem é morto a tiros ao sair para combinar serviço em São Mateus
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília
STF retoma julgamento da lei antigênero do ES no próximo mês
Soldador na indústria: setor foi um dos que ajudou a aumentar a arrecadação de ICMS no Espírito Santo
ES tem mais de 5.660 vagas de emprego nesta quarta-feira (22)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados