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futebol

Atlético-MG empresta Léo Griggio e Guilherme Castilho para o Confiança

O zagueiro e o volante ficarão na equipe sergipana até o fim da Série B...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 18:44

LanceNet

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Publicado em 

01 set 2020 às 18:44
Crédito: O zagueiro Léo Griggio vai para o Confiança-SE, ao lado do volante Guilherme Castilho-(Divulgação/Atlético-MG
O Atlético-MG vai emprestar o zagueiro Léo Griggio e o volante Guilherme Castilho ao Confiança-SE para disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Os dois jogadores são oriundos das categorias de base do Galo e estavam na equipe de transição do clube. Ele ficarão no time sergipano até o fim da Série B, em 2021. O contrato será apenas de empréstimo, sem fixar os valores dos direitos econômicos de ambos. Léo Griggio. de 21 anos, é zagueiro. Ele chegou ao Galo em 2019, para o time sub-20. Pela equipe de juniores disputou 30 jogos, com um gol marcado. Já Guilherme Castilho, que fará 21 anos em 19 de setembro, é volante e também chegou ao alvinegro em 2019 para a equipe sub-20 vindo do Mirassol. A dupla vai encontrar outro jogador do Atlético cedido ao time sergipano: o zagueiro Matheus Mancini, que está no Confiança desde o início da temporada.

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