Atlético-MG empresta Léo Griggio e Guilherme Castilho para o Confiança

O Atlético-MG vai emprestar o zagueiro Léo Griggio e o volante Guilherme Castilho ao Confiança-SE para disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Os dois jogadores são oriundos das categorias de base do Galo e estavam na equipe de transição do clube. Ele ficarão no time sergipano até o fim da Série B, em 2021. O contrato será apenas de empréstimo, sem fixar os valores dos direitos econômicos de ambos. Léo Griggio. de 21 anos, é zagueiro. Ele chegou ao Galo em 2019, para o time sub-20. Pela equipe de juniores disputou 30 jogos, com um gol marcado. Já Guilherme Castilho, que fará 21 anos em 19 de setembro, é volante e também chegou ao alvinegro em 2019 para a equipe sub-20 vindo do Mirassol. A dupla vai encontrar outro jogador do Atlético cedido ao time sergipano: o zagueiro Matheus Mancini, que está no Confiança desde o início da temporada.