Atlético-MG e Tardelli acertam renovação de contrato até maio

O Atlético-MG e o atacante Diego Tardelli entraram em acordo e haverá uma renovação de contrato até o fim de maio, quando acaba o Campeonato Mineiro. O clube anunciou a renovação na manhã desta terça-feira, 2 de março. O atual vínculo do atacante do Galo havia se encerrado no domingo, 28 de fevereiro, e havia uma expectativa quanto ao seguimento da parceria entre Tardelli e o alvinegro, que foi sanada rapidamente pela diretoria e o staff do atleta. De contrato novo, Diego Tardelli jogará todo o Estadual e ainda poderá estar entre os inscritos para a fase de grupos da Libertadores da América, que se inicia em abril e termina no dia 27 de maio. No dia 9 de abril, o Atlético irá conhecer seus rivais na competição sul-americana. Tardelli retornou ao Atlético-MG em fevereiro de 2020 e tinha feito apenas um jogo, o clássico contra o Cruzeiro, pelo Mineiro. Com a parada do futebol devido a pandemia de Covid-19, o Galo voltou às atividades três meses depois e em um jogo treino contra o América-MG sofreu uma lesão grave no tornozelo, que o deixou fora dos campos por cinco meses, voltando a jogar somente em janeiro. Agora, recuperado, poderá ser útil ao time neste primeiro semestre e assim, renegociar um novo acordo até o fim da temporada 2021.