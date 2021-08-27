Atlético-MG e Maicon Bolt entram em acordo e Galo terá de pagar R$ 7,5 milhões ao jogador

O Atlético-MG conseguiu acertar mais um débito e fez um bom acordo com o atacante Maicon Bolt. O jogador havia acionado a Justiça do Trabalho cobrando no total R$ 21 milhões, mas as duas partes se entenderam e o valor caiu para R$ 7,5 milhões, que serão pagos em 35 parcelas. O Galo emitiu um comunicado sobre o acerto com Bolt após perder em primeira instância na Justiça o processo para o jogador. - Considerando os riscos inerentes ao processo no juízo arbitral e conforme parâmetros já conhecidos na Justiça do Trabalho, o acordo mostrou-se vantajoso - disse o clube na nota. Maicon Bolt acionou o Atlético na Justiça do Trabalho em fevereiro deste ano quando seu contrato foi suspenso pelo clube mineiro no ano passado. O jogador alegou em sua ação que o vínculo com a equipe alvinegra iria até o fim de 2020 e queria receber o restante do contrato . O Atlético-MG chegou a perder em decisão de primeira instância, e teria de pagar R$ 14.205.814,76 ao jogador. Todavia, as duas partes recorreram para rever a decisão e por fim, acertaram o acordo, lavrado nesta sexta-feira, 27 de agosto.