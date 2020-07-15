Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Atlético-MG e Le Coq lançam nova coleção de uniformes no dia 19/7

O evento será virtual em uma live do clube mineiro, quando apresentará as camisas 1 e 2 do time para o restante da temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jul 2020 às 23:10

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 23:10

Crédito: A primeira coleção da parceria foi lançada em 2019-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O Atlético-MG fará o lançamento dos seus novos uniformes para a temporada 2020 no próximo domingo, 19 de julho, às 16h durante uma live do clube na TV Galo. No evento virtual, o torcedor irá conhecer as camisas 1 e 2 de jogo, além do uniforme de goleiros do time mineiro. A coleção deste ano será assinada pela Le Coq, que já é parceira do Galo desde 2019. A transmissão da TV Galo contará com os desfiles das novas camisas e ainda com a presença dos cantores Felipe Hott e Gabi Martins. O Galo ainda terá uma outra ação relacionadas às camisas, quando fará a entrega de 100 mil camisas do concurso “Manto da Massa”, ação que criou um uniforme especial desenhado por um torcedor e que rendeu mais de R$ 19 milhões ao Atlético em vendas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria
Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados