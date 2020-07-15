Atlético-MG e Le Coq lançam nova coleção de uniformes no dia 19/7

O Atlético-MG fará o lançamento dos seus novos uniformes para a temporada 2020 no próximo domingo, 19 de julho, às 16h durante uma live do clube na TV Galo. No evento virtual, o torcedor irá conhecer as camisas 1 e 2 de jogo, além do uniforme de goleiros do time mineiro. A coleção deste ano será assinada pela Le Coq, que já é parceira do Galo desde 2019. A transmissão da TV Galo contará com os desfiles das novas camisas e ainda com a presença dos cantores Felipe Hott e Gabi Martins. O Galo ainda terá uma outra ação relacionadas às camisas, quando fará a entrega de 100 mil camisas do concurso “Manto da Massa”, ação que criou um uniforme especial desenhado por um torcedor e que rendeu mais de R$ 19 milhões ao Atlético em vendas.