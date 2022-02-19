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futebol

Atlético-MG e Grupo City encaminham negociação de Savinho

Os clubes estão em processo de troca dos documentos para concluir a transferência. Jogador deve deixar o Galo nos próximos dias....

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 21:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2022 às 21:25
O Atlético-MG está perto de vender o atacante Savinho. O jovem jogador é alvo do Grupo City, que deve pagar 6,5 milhões de euros (R$ 38,4 milhões) pela transferência. Mesmo com a venda, o Galo irá manter 13 % de uma venda futura do atleta. O negócio pode ficar ainda mais rentável se Savinho cumprir algumas metas, como jogos, artilharias e convocações para a Seleção Brasileira. Os clubes estão na fase de troca da documentação para concluir o negócio. A informação da transação foi dada pela Rádio 98 FM e confirmada pelo L!.O Grupo City (oficialmente City Football Group) tem vários clubes pelo mundo, como o Manchester City, do Melbourne City (Austrália), Montevideo City Torque. O grupo ainda tem percentuais no New York City (MLS), Mumbai City (Índia), Girona (Espanha), Yokohama Marinos (Japão), Troyes (França), Sichuan Jiuniu (China), Bolivar (Bolívia) e Lommel SK (Bélgica).
Representantes do Grupo City, do Galo, e do jogador se reuniram para definir situações como luvas, salários e tempo de contrato. Savinho tem sido relacionado para os últimos compromissos do time, mas já não deve mais fazer parte das atividades do elenco alvinegro nos próximos dias.
O jogador fará 18 anos em abril, quando poderá deixar o clube. Além disso, as janelas de transferências europeias estão fechadas, só reabrindo no meio do ano. O seu destino inicial na Europa deverá ser o futebol francês, no Troyes, que disputa a Ligue 1.
Cria da base alvinegra, Savinho fez 23 jogos na equipe profissional, mas ainda não marcou gols no time principal do Atlético.
Crédito: SavinhoécriadabasedoGaloepoderenderumafortunaaoclubemineiro-(Divulgação/Atlético-MG

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