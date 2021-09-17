Atlético-MG e Fortaleza negociam ter público nos dois jogos das semifinais da Copa do Brasil

A semifinal da Copa do Brasil entre Atlético-MG e Fortaleza pode ter público nos dois jogos. Pelo menos é o que pretende o presidente do Galo, Sérgio Coelho, que revelou estar negociando com o time cearense para que haja torcida nas duas partidas. A ordem dos confrontos será sorteada na sede da CBF na próxima quinta-feira, 22 de setembro. Inicialmente, as datas separadas para o confronto são os dias 20 e 27 de outubro, o que deve facilitar a entrada de público, pois nesta época os jogos do Brasileirão já estarão com autorização para ter os estádios abertos ao torcedor. - Nós temos um grupo no WhatsApp e, hoje, o presidente Marcelo Paz, do Fortaleza, me mandou uma mensagem dizendo que fará de tudo para que os nossos jogos tenha torcida. Então, eu acredito muito que esses dois jogos, tanto em Fortaleza, quanto aqui, terão torcida - disse Sérgio Coelho em entrevista à Rádio Itatiaia.As negociações entre os clubes visa manter o acordo feito para que somente quando houver concordância entre duas equipes, haja a presença do público. Nesta sexta-feira, 17, o governador do Ceará, Camilo Santana, anunciou a autorização de evento-teste com público na Arena Castelão, com apenas 10% da capacidade do estádio. Será exigido do público duas doses da vacina contra a Covid-19. A liberação de torcida em BH teve autorização para 30% da capacidade dos estádios da capital mineira. No próximo dia 28 de setembro, haverá uma reunião entre clubes da Série A e a CBF para confirmar uma data para a volta de público no Brasileirão.