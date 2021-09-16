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futebol

Atlético-MG e Fortaleza fazem o 'tira-teima' nos duelos de 2021

Até o momento, os jogos, ambos pelo Brasileiro, houve uma vitória para cada lado. Agora, eles decidem quem irá à final da Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

16 set 2021 às 02:53

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 02:53

Crédito: Até o momento, Galo e Leão do Pici venceram um jogo cada em 2021 nos duelos entre eles-(Pedro Souza/Atlético-MG
Depois de superar o Fluminense pela segunda vez no confronto das quartas de final da Copa do Brasil e se garantir nas semifinais da competição, o Atlético-MG já sabe com quem irá duelar por uma vaga nas finais: o Fortaleza, que eliminou o são Paulo após derrotar o Tricolor Paulista por 3 a 1 no jogo de volta no Castelão. Na ida, a partida ficou empatada por 2 a 2 e o Leão do Pici mostrou sua força ao acabar com o sonho são paulino do inédito título do mata-mata nacional. Assim, mesmo sem a CBF confirmar as datas e horários dos confrontos das semifinais, as datas-base são 20 e 27 de outubro para definir quem será um dos finalistas da Copa do Brasil.Os dois confrontos da semifinal completarão quatro encontros. Por encquanto, há um empate nos duelos. Nesta temporada, Atlético e Fortaleza já se enfrentaram duas vezes com uma vitória para cada lado. Na estreia do Campeonato Brasileiro, o Galo perdeu por 2 a 1, de virada,. Já no returno, no último domingo, 12 de setembro, o time mineiro fez 2 a 0 e se consolidou na ponta do Brasileirão. Agora, na Copa do Brasil será o tira-teima final entre os dois times para ver quem leva a melhor.

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