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futebol

Atlético-MG e Elias selam acordo na Justiça por dívida milionária

O Galo e o jogador se entenderam e o clube mineiro irá pagar R$ 2,3 milhões em 12 parcelas de R$ 191,6 mil...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 16:10

LanceNet

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Publicado em 

10 fev 2021 às 16:10
Crédito: Elias vai receber a dívida em 12 parcelas . O Galo vai começar a quitar a dívida em 19 de fevereiro-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O Atlético-MG conseguiu fazer outro acordo para quitar dívidas na Justiça com um ex-atleta do clube. Após acertar com Robinho e parcelar um débito de mais de R$ 4 milhões, o Galo fechou um acordo com o volante Elias, que receberá do clube mineiro R$ 2,3 milhões divididos em 12 parcelas de R$ 191,6 mil mensais. O clube alvinegro e a defesa do jogador homologaram o acordo em em audiência no TRT-3, na terça-feira, 9 de fevereiro, Galo e Elias firmaram acordo R$ 2,3 milhões (divididas em 12 parcelas de R$ 191,6 mil), que o clube se comprometeu a quitar com o atleta.
CONFIRA COMO ESTÁ A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO Elias acionou o Galo na Justiça do Trabalho em maio de 2020, com o jogador tendo sentença a seu favor em primeira instância, obrigando o Atlético a pagar R$ R$ 2,9 milhões. Ao invés de recorrer, o time mineiro buscou um acordo com Elias e a dívida teve um abatimento, caindo para R$ 2,3 milhões. O Atlético-MG vai iniciar os pagamentos do acordo a partir do dia 19 de fevereiro, O valor exato das parcelas é de R$ 191.670,00 Se o Galo atrasar nos pagamentos, haverá incidência de 15% ou 20% sobre o saldo devedor total, conforme é dito no acordo.

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