Atlético-MG é condenado a pagar R$ 60 mil ao goleiro Uilson

O Atlético-MG foi condenado pela Justiça do Trabalho a pagar R$ 60 mil ao goleiro Uilson, que deixou o clube no início do ano. O jogador havia pedido R$ 1,6 milhão. O goleiro ajuizou ação na 39ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte e queria receber do clube que o formou na base R$ 1.671.801,00 referente por diferenças salariais, verbas rescisórias, férias não gozadas, duas multas de artigos da CLT e 13º salários não pagos. O valor muito menor sentenciado pela Justiça é que houve um entendimento do Judiciário que algumas solicitações do jogador não eram procedentes. Sendo assim, o Galo foi condenado a pagar a remuneração de férias e a multa do art. 477 da CLT, no valor de um salário que Uilson recebia no Atlético. O ex-goleiro não se deu bem em outra fase do processo, sendo condenado a pagar os "honorários sucumbenciais" a favor do Atlético no valor de R$ 20 mil. O Atlético ainda tem de pagar os honorários a favor de Uilson em R$ 4 mil, deixando o jogador com R$ 44 mil a receber do Galo. Uilson foi criado na base alvinegra e fez apenas 13 partidas como profissional. Em 2016, o goleiro, agora com 25 anos, foi campeão olímpico com a Seleção Brasileira nos Jogos do Rio de Janeiro. Após sofrer dois problemas seguidos no joelho direito, que o afastaram dos gramados em 2017 e 2018, seu rendimento foi prejudicado, gerando sua saída em janeiro deste ano.