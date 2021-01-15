Atlético-MG e BMG se acertam sobre novo contrato e a posição que o banco ocupará na camisa alvinegra

Atlético-MG e um dos seus principais parceiros, o banco BMG, alinharam seus interesses e entraram em dois acordos: um de renovação de contrato de patrocínio, até 2026, e o outro, da mudança do seu logo para as costas do uniforme, dando à Betano, empresa grega de apostas online, o espaço na frente, como patrocinador máster. O clube e a instituição financeira tiveram um desencontro de discursos, pois o Galo anunciou a Betano como dona do espaço mais nobre da camisa e o banco se pronunciou dizendo que não havia sido consultado sobre uma mudança do local onde sua logo ficaria no uniforme alvinegro. O problema foi solucionado e o Galo agora tem oficialmente um novo patrocinador máster. A marca do BMG ficará estampada nas costas das camisas do elenco principal, mas, ainda ocupará a parte mais nobre dos uniformes nos times de base e no Galo Feminino. Veja o comunicado abaixo.

VEJA COMO ESTÁ A TABELA DO BRASILEIRÃO DA SÉRIE A O Clube Atlético Mineiro, Galo, e o Banco Bmg informam que estenderam seu contrato de patrocínio até 2026, em novo formato. A fim de dar continuidade a esta longeva parceria, iniciada em 2010, a logo do BMG será transferida para as costas da camisa de jogo, acima do número dos atletas, abrindo espaço para outro patrocinador máster. A nova posição da marca já estará presente na partida do próximo domingo, 17 de janeiro, contra o Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro, e a alteração ocorre para os times principal de futebol masculino e sub-20. Já nas equipes sub-17, sub-15 e no Galo Feminino, o BMG continuará figurando a frente das camisas, como patrocinador máster. Nesta nova etapa, o Bmg abre espaço para que outras marcas se tornem parceiras do Clube, apoiando, assim, o projeto de transformar o Atlético em uma referência no futebol para a América Latina, bem como o desejo de sua torcida em tornar o time cada vez mais forte e competitivo. Novas possibilidades de patrocínio estão sendo estudadas entre o BMG e o Galo. -É um privilégio ter um parceiro de todas as horas, como o BMG, afirma Sérgio Coelho, presidente do Clube Atlético Mineiro. Como será o acordo com a Betano A empresa grega assinou contrato com o Atlético-MG por um ano, com cláusula de renovação por mais 12 meses por R$ 10 milhões. O uniforme alvinegro tem além da Betano e do BMG, os Supermercados BH, a Multimarcas Consórcios, MRV, Premium Saúde e Auto Truck como parceiras comerciais.