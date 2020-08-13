Atlético-MG é avassalador no 2º tempo, e Hyoran comanda virada alvinegra no Mineirão

E o símbolo maior do Atlético no duelo contra o Timão foi o meia-atacante Hyoran, que deixou sua marca duas vezes nas redes corintianas, após ser acionado por Sampaoli para o segundo tempo de jogo, quando o Galo perdia por 2 a 0. Nathan marcou o outro tento atleticano. O jogador atleticano disse que o grupo estava bem preparado e que a performance no primeiro tempo foi aquém do que a equipe poderia oferecer. Porém, em 16 minutos, o “normal” do alvinegro apareceu, se impôs e colocou os mineiros à frente do placar até o fim do duelo. - A gente sabe o que a gente trabalhou nesses dias todos. A gente sabia que podia render um pouco mais. A gente vinha criando no primeiro tempo, mas estava pecando no último passe, na finalização. Feliz de entrar, ajudar. O mais importante é a dedicação nossa do início ao fim. É uma marca do Atlético. Vamos levar isso para todos os jogos - disse Hyoran, o artilheiro do jogo.