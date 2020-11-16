Atlético-MG e América-MG fazem o clássico da rodada no Campeonato Mineiro Feminino 2020

O Campeonato Mineiro Feminino 2020 se iniciou no último sábado, 14 de novembro e já teve uma polêmica: o Cruzeiro estava com nove atletas contaminadas pela Covid-19, com a Raposa ficando com apenas 13 atletas disponíveis para o jogo. Todavia, nem a FMF, nem o Ipatinga aceitaram adiar o duelo que ficou empatado por 1 a 1. Mesmo assim, a competição continuou seu rumo e terá um clássico entre Atlético-MG e América-MG ainda na rodada inicial do torneio. O duelo será nesta terça-feira, 17 de novembro, às 15h, na Vila Olímpica. Este ano, o Estadual Feminino conta com apenas quatro clubes e a competição será disputada em pontos corridos, com jogos de ida e volta entre todos os times. Os dois primeiros colocados disputam a decisão em jogo único, com o melhor colocado na primeira sendo o mandante. Em 2019, o Galo Feminino foi eliminado pelas Coelhinhas nas semifinais, com o América decidindo o título com o Cruzeiro, que se sagrou campeão. Confira a tabela do Mineiro Feminino de 2020: 1ª rodada:Ipatinga 1 x 1 Cruzeiro - 14 de novembro, às 15h, no IpatingãoAtlético-MG x América-MG - 16 de novembro, às 15h, na Cidade do Galo 2ª rodada:Cruzeiro x Atlético-MG - 21 de novembro, às 15h, na Toca da Raposa IAmérica-MG x Ipatinga - 21 de novembro, às 15h, no Sesc Venda Nova 3ª rodada:Ipatinga x Atlético-MG - 28 de novembro, às 15h, no IpatingãoAmérica-MG x Cruzeiro - 28 de novembro, às 15h, no Sesc Venda Nova 4ª rodada:Atlético-MG x Ipatinga - 5 de dezembro, às 15h, na Cidade do GaloCruzeiro x América-MG - 5 de dezembro, às 15h, na Toca da Raposa I 5ª rodada:Atlético-MG x Cruzeiro - 12 de novembro, às 15h, na Cidade do GaloIpatinga x América-MG - 12 de novembro, às 15h, no Ipatingão 6ª rodada:Cruzeiro x Ipatinga - 16 de dezembro, às 15, na Toca da Raposa IAmérica-MG x Atlético-MG - 16 de dezembro, às 15h, no Sesc Venda Nova