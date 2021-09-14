Atlético-MG diz que não terá torcida diante do Flu pela Copa do Brasil

O Atlético-MG emitiu um comunicado explicando os motivos de não ter torcida no seu jogo pela Copa do Brasil contra o Fluminense nesta quarta-feira, 15 de setembro, no Mineirão. O Galo possui uma liminar do STJD que o autoriza a receber o seu torcedor no estádio, além da liberação da Prefeitura de BH para que haja público nos jogos, mas decidiu não usar o direito adquirido se solidarizando com os outros clubes da competição e da Série A do Brasileiro, indo contra uma ideia fixa do Flamengo em atuar com o seu torcedor no duelo contra o Grêmio, também graças a uma liminar obtida na corte esportiva. O Galo falou na nota em respeito aos clubes, “fair play” esportivo e cumprimento de acordo feito com os outros times do Campeonato Brasileiro. As equipes da primeira divisão nacional entraram em acordo para que os jogos com público do Brasileirão só voltassem em outubro para todos, assim garantindo a isonomia da competição. Na Copa do Brasil, o protocolo da CBF estabeleceu que a presença de público só seria liberada se os dois envolvidos nos confrontos tiverem a mesma condição na partida. -O Protocolo da CBF de Recomendações para Retorno do Público aos Estádios estabelece que a presença de público em jogos pela Copa do Brasil será liberada somente se os dois clubes envolvidos no confronto tiverem essa possibilidade. O Atlético seguirá este protocolo. Por fim, o Galo reitera seu respeito ao princípio do “fair play” esportivo, fundamental para a evolução profissional e correta do futebol brasileiro-diz a nota alvinegra. Apesar de se posicionar publicamente para manter o que foi combinado na reunião com os outros clubes, a equipe mineira diz que se o Flamengo abrir os portões para o torcedor, também usará esse direito em BH. --A decisão se baseia no fato de o Flamengo ser concorrente direto do Galo ao título da competição e, portanto, deve gozar das mesmas condições- diz outro trecho da nota atleticana.