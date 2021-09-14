Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Atlético-MG diz que não terá torcida diante do Flu pela Copa do Brasil

O Galo emitiu nota à imprensa explicando os motivos atuar diante do Tricolor sem a presença de público...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2021 às 20:19

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 20:19

Crédito: O Galo disse na nota que vai respeitar o princípio de isonomia acordado entre os clubes da Série A-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O Atlético-MG emitiu um comunicado explicando os motivos de não ter torcida no seu jogo pela Copa do Brasil contra o Fluminense nesta quarta-feira, 15 de setembro, no Mineirão. O Galo possui uma liminar do STJD que o autoriza a receber o seu torcedor no estádio, além da liberação da Prefeitura de BH para que haja público nos jogos, mas decidiu não usar o direito adquirido se solidarizando com os outros clubes da competição e da Série A do Brasileiro, indo contra uma ideia fixa do Flamengo em atuar com o seu torcedor no duelo contra o Grêmio, também graças a uma liminar obtida na corte esportiva. O Galo falou na nota em respeito aos clubes, “fair play” esportivo e cumprimento de acordo feito com os outros times do Campeonato Brasileiro. As equipes da primeira divisão nacional entraram em acordo para que os jogos com público do Brasileirão só voltassem em outubro para todos, assim garantindo a isonomia da competição. Na Copa do Brasil, o protocolo da CBF estabeleceu que a presença de público só seria liberada se os dois envolvidos nos confrontos tiverem a mesma condição na partida. -O Protocolo da CBF de Recomendações para Retorno do Público aos Estádios estabelece que a presença de público em jogos pela Copa do Brasil será liberada somente se os dois clubes envolvidos no confronto tiverem essa possibilidade. O Atlético seguirá este protocolo. Por fim, o Galo reitera seu respeito ao princípio do “fair play” esportivo, fundamental para a evolução profissional e correta do futebol brasileiro-diz a nota alvinegra. Apesar de se posicionar publicamente para manter o que foi combinado na reunião com os outros clubes, a equipe mineira diz que se o Flamengo abrir os portões para o torcedor, também usará esse direito em BH. --A decisão se baseia no fato de o Flamengo ser concorrente direto do Galo ao título da competição e, portanto, deve gozar das mesmas condições- diz outro trecho da nota atleticana.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados