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Atlético-MG 'detona' VAR no jogo com o Goiás e chama arbitragem de vídeo de 'esdrúxula'

A principal reclamação é de um lance com Guga, que saiu de campo com marcas na barriga depois de um lance violento com o jogador do Esmeraldino, que não teve punição pelo VAR...

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 22:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2022 às 22:53
O Atlético-MG usou suas redes sociais para manifestar a irritação com a arbitragem de video do jogo contra o Goiás, no último sábado, 30 de abril, pelo Campeonato Brasileiro.
O Galo postou o aúdio de um lance em que o lateral-esquerdo Danilo Barcelos machucou Guga, do Galo, deixando até marcas na barriga do jogador alvinegro. A CBF divulgou o áudio da conversa do VAR com a arbitragem de campo, o que deixou o clube mineiro ainda mais revoltado. O lance questionado pelo Atlético aconteceu aos 4 minutos do primeiro tempo, quando partida ainda estava 0 a 0. O árbitro de campo, Bruno Arleu de Araujo, (Fifa/RJ) entendeu que Barcelos encolheu a perna e não teve intenção de machucar Guga. Na visão do árbitro, Danielo acertou o atleta alvinegro de raspão, dando-lhe apenas o cartão amarelo. Rodrigo D'Alonso Ferreira (CBF/SC), teve o mesmo entendimento do árbitro de campo e não viu o lance como motivo para expulsão, que revoltou o Galo.
-É no mínimo esdrúxula a decisão do VAR. Ou alguém aí, Massa, concorda com a interpretação do VAR na agressão sofrida pelo Guga, no jogo contra o Goiás?- postou o clube nas redes sociais. Ouça áudio acima.
Crédito: Gugasaiudecampocommarcasnocorpoereclamandodeumaagressão-(Pedrosouza/Atlético-MG

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