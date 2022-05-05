Atlético-MG 'detona' VAR no jogo com o Goiás e chama arbitragem de vídeo de 'esdrúxula'

O Galo postou o aúdio de um lance em que o lateral-esquerdo Danilo Barcelos machucou Guga, do Galo, deixando até marcas na barriga do jogador alvinegro. A CBF divulgou o áudio da conversa do VAR com a arbitragem de campo, o que deixou o clube mineiro ainda mais revoltado. O lance questionado pelo Atlético aconteceu aos 4 minutos do primeiro tempo, quando partida ainda estava 0 a 0. O árbitro de campo, Bruno Arleu de Araujo, (Fifa/RJ) entendeu que Barcelos encolheu a perna e não teve intenção de machucar Guga. Na visão do árbitro, Danielo acertou o atleta alvinegro de raspão, dando-lhe apenas o cartão amarelo. Rodrigo D'Alonso Ferreira (CBF/SC), teve o mesmo entendimento do árbitro de campo e não viu o lance como motivo para expulsão, que revoltou o Galo.