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Atlético-MG desiste oficialmente de contratar Nahuel Bustos

O clube mineiro tentou várias formas de negociar com o Talleres-ARG, mas o alto valor pelo atacante levaram o Galo à desistência...
LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2020 às 21:28

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 21:28

Crédito: Divulgação
O Atlético-MG tentou, buscou alternativas e até teria ajuda de parceiros para conseguir contratar o argentino Nahuel Bustos, de 22 anos, que pertence ao Talleres, da Argentina. O time mineiro desistiu oficialmente de contar com o atleta, um pedido de Jorge Sampaoli. O Galo fez propostas e a última, nesta semana, de 4 milhões de dólares(cerca de R$ 22 milhões) por 50% dos seus direitos econômicos. E, a desistência do alvinegro foi de devido a resistência do Talleres, que já havia se posicionado sobre o desejo de negociar Bustos com a Europa(Roma, Sevilla e Valencia estariam observando o jogador), como disse o seu presidente, em 6 de julho: -Nahuel tem muito mercado na Europa. Tem que esperar duas ou três semanas para finalizar as cinco, seis partidas na Espanha, Portugal, Inglaterra. Nahuel vai embora, definitivamente ele vai-disse o dirigente argentino. O time argentino já havia dito não duas vezes para o Galo. Segundo o portal TyCSports, o Atlético fez duas propostas ao time argentino pelo jogador. Uma de 5 milhões de dólares( aproximadamente R$ 25 milhões) e a outra com um valor superior à inicial. Ambas recusadas. E, mesmo com a entrada no “circuito” de Jorge Sampaoli, que estava conseguindo convencer o jogador a vir para o Brasil, o seu clube, ficou irredutível para negociar o jovem avante. Nahuel Bustos foi revelado no Talleres, tem passagens pela seleção olímpica da Argentina e consegue ser um atacante de lado de campo, como também pode ser “fixado” como referência no ataque.

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