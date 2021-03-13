Atlético-MG derrota o Patrocinense e segue 100% no Campeonato Mineiro

O Atlético-MG chegou à sua quarta vitória seguida no Campeonato Mineiro de 2021 ao derrotar o Patrocinense por 3 a 1, gols de Igor Rabello, Vargas e Marrony para o Galo, com Alisson descontando para a equipe do interior. Com o resultado, o Galo chegou aos 12 pontos, se mantém na liderança da competição e os 100% de aproveitamento. O Patrocinense permanece com quatro pontos, na oitava colocação. A tarde de futebol no Independência foi de mais uma jornada sem dificuldades para o Atlético, que ainda está usando o time alternativo, que tem feito bem o seu papel antes de “entregar o bastão” para os titulares, que devem voltar nos próximos dias. Lesão tira Tardelli do jogo Pouco antes de começar o duelo contra o Patrocinense, o atacante Diego Tardelli foi retirado do jogo porque sentiu uma pequena lesão muscular na coxa direita. Vargas entrou em seu lugar. Susto com Caíque, do Patrocinense O lateral do time do interior trombou com a zaga atleticana, caiu, ficou desacordado e saiu de ambulância do campo. Felizmente ele está bem e foi levado para ser monitorado em um hospital próximo ao Independência. Igor Rabello abre o placar e Galo sai vencedor da etapa inicial O Galo já dominava o jogo e marcou seu primeiro gol ainda no primeiro tempo com Igor Rabelo, de cabeça, após cobrança de escanteio de Calebe, que foi desviada por Gabriel, com o “General” mandando para o fundo do gol. Atlético-MG amplia logo de cara no segundo tempo Com apenas um minuto do segundo tempo, o time alvinegro fez 2 a 0, com Vargas, deixando a equipe tranquila no jogo. Patrocinense desconta, mas nada que abalasse o domínio do Galo Alisson, que havia falhado no segundo gol atleticano, se redime, marcando o tento do time de Patrocínio na partida. Porém, foi apenas um lapso de brilho, pois o Atlético controlava o jogo com facilidade. Marrony, artilheiro do Mineiro, deixou mais um Em jogada individual pela esquerda, o atacante alvinegro bate forte no canto esquerdo de Thiago Passos. Vitória encaminhada. Marrony marcou o terceiro gol no campeonato é é o artilheiro da competição. Hulk discreto A segunda partida de Hulk pelo Galo teve menos brilho do que na estreia. Ele participou de vários lances de ataque, mas não teve contundência nas finalizações. Time alternativo vai entregar o Galo bem próximo de se classificar O saldo do período do time reserva do Atlético-MG foi positivo e quando os titulares voltarem, terão a missão de apenas confirmar a vaga nas semifinais do estadual. Isso tira alguma possibilidade de pressão por resultados da equipe principal na primeira fase do Estadual. Próximos jogos O Galo volta a campo no dia 19 de março, às 21h30, contra o Coimbra no Mineirão. O Patrocinense encara o Tombense no domingo, 21, às 18h, no Almeidão. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​PATROCINENSE 1 X 3 ATLÉTICO-MG Data: 13 de março de 2021Horário: 16h30 (de Brasília)Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)Árbitro: Igor Júnio BenevenutoAssistentes: Marcus Vinícius Gomes e Samuel Soares SilvaCartões amarelos: Caíque (CAP), Igor Rabello(ATL), Diego Luís (CAP), Giba (CAP), Gabriel (ATL), Marrony(ATL), Carrara (CAP)Cartões vermelhos: Diego Luís (CAP)Gols: Igor Rabelo, aos 27’-1ºT(0-1), Vargas, com 1’-2ºT(0-2), Alisson, aos 3’-2ºT(1-2), Marrony, aos 9’-2ºT(1-3) PATROCINENSE (Técnico: Thiago Oliveira)​Thiago Passos; Ferrugem, Alisson, Breno Cézar e Caíque (Matheus Vereta, aos 32'-1T); Éverton, Íkaro (Carrara, aos 36’-2ºT), Fernando (Diego Luís-intervalo) e Cesinha (Alexander, aos 39’-1ºT); Jeam e Wallace (Jefferson-intervalo). ATLÉTICO-MG (Técnico: Lucas Gonçalves)​Rafael; Mariano, Igor Rabello, Gabriel e Dodô; Dylan, Zaracho e Calebe (Calebe, aos 22’-2ºT); Hulk (Savinho aos 29’-2ºT), Marrony (Echaporã, aos 42’-2ºT) e Vargas (Felipe Felício, aos 30’-2ºT).