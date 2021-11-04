Atlético-MG derrota o Grêmio no Mineirão e amplia vantagem para os rivais na liderança do Brasileirão

O Atlético-MG teve um duro embate com o Grêmio nesta quarta-feira, no Mineirão, em jogo atrasado da 19ª rodada do Brasileirão, no Mineirão, mas mostrou sua força para sair com a vitória por 2 a 1. Zaracho e Vargas, de pênalti, marcaram os gols do Galo; Campaz diminuiu para o Tricolor Gaúcho.

O Galo chegou aos 62 pontos e disparou na tabela de classificação da competição: são dez pontos a mais do que o vice-líder Palmeiras e 12 à frente para o Flamengo. O Grêmio, por sua vez, segue na 19ª colocação, com 26 pontos e continua em situação crítica na zona de rebaixamento.

Próximos jogosO Galo encara o América-MG, no clássico mineiro do Brasileirão. O duelo será no domingo, às 16h, no Mineirão. O Grêmio fará um pesado Grenal, contra o Internacional, no sábado, às 19h, no Beira-Rio

FICHA TÉCNICA DA PARTIDAATLÉTICO-MG 2 x 1 GRÊMIOData: 3 de novembro 2021Horário: 21h(de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (ambos do SP)VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)Gols: Zaracho, aos 11'-1ºT(1-0), Campaz, aos 10’-2ºT(1-1), Vargas (pênalti), aos 29’-2ºT(2-1)Cartões amarelos: Borja (GRE), Campaz (GRE), Pedro Geromel (GRE), Lucas Silva (GRE), Nacho Fernández (ATL), Zaracho (ATL), Tchê Tchê (ATL), Mariano (ATL), Allan(ATL)Cartões vermelhos: Público e renda: 56 624/não divulgada ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)​Everson; Guga (Mariano, aos 24’-2ºT), Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Tchê Tchê (Jair, aos 4’-2ºT), Zaracho (Savarino, aos 25’-2ºT) e Nacho; Hulk (Vargas, aos 25’-2ºT) e Diego Costa (Nathan, aos 45’-2ºT). GRÊMIO (Técnico:Vagner Mancini)