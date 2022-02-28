Atlético-MG demite Marcos Valadares, técnico do Sub-20

O Atlético-MG comunicou a saída do técnico Marcos Valadares, do sub-20, nesta segunda-feira, 28 de fevereiro. O clube alegou que está fazendo reformulação em toda a sua categoria de base atleticana.

Marcos Valadares estava no Galo desde o fim de 2019, quando chegou para substituir Leandro Zago, sendo Campeão Brasileiro da categoria, em 2020. -Dentro do processo de renovação das categorias de base, o Atlético informa que Marcos Valadares não seguirá no comando da equipe Sub-20. O Clube agradece a dedicação e o profissionalismo do treinador, e deseja a ele sucesso na sequência da sua carreira- disse o clube em nota.