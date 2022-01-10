Atlético-MG cria postos de coleta para ajudar vítimas das chuvas em Minas Gerais

O Atlético-MG abriu postos de coleta de doações para ajudar as vítimas das chuvas que assolam Minas Gerais há vários dias. O caos já se instaçou no estado, deixando um rastro de destruição. A ação é promovida pelo Instituto Galo, braço social do clube para ações sociais e ambientais . As doações podem ser feitas em dinheiro, mas o Instituto sugere que auxílio dos torcedores seja focado na doação de roupas, água mineral, materiais de limpeza e itens de higiene pessoal.

As entregas podem ser feitas na Arena MRV, Lojas do Galo, Sede de Lourdes, Labareda, Vila Olímpica, Cidade do Galo e postos da Auto Truck.

A pressa na ajuda é grande, pois o as chuvas não darão trégua em Minas. Pelo menos até sexta-feira, 14 de janeiro, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Já são 145 cidades mineiras em situação de emergência , segundo o último balanço divulgado pela Defesa Civil do estado na manhã desta segunda-feira, 10 de janeiro.