Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Atlético-MG cria postos de coleta para ajudar vítimas das chuvas em Minas Gerais

O time mineiro está se mobilizando para auxiiar as pessoas que estão sofrendo com as fortes chuvas que caem no estado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jan 2022 às 18:15

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 18:15

O Atlético-MG abriu postos de coleta de doações para ajudar as vítimas das chuvas que assolam Minas Gerais há vários dias. O caos já se instaçou no estado, deixando um rastro de destruição. A ação é promovida pelo Instituto Galo, braço social do clube para ações sociais e ambientais . As doações podem ser feitas em dinheiro, mas o Instituto sugere que auxílio dos torcedores seja focado na doação de roupas, água mineral, materiais de limpeza e itens de higiene pessoal.
As entregas podem ser feitas na Arena MRV, Lojas do Galo, Sede de Lourdes, Labareda, Vila Olímpica, Cidade do Galo e postos da Auto Truck.
A pressa na ajuda é grande, pois o as chuvas não darão trégua em Minas. Pelo menos até sexta-feira, 14 de janeiro, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Já são 145 cidades mineiras em situação de emergência , segundo o último balanço divulgado pela Defesa Civil do estado na manhã desta segunda-feira, 10 de janeiro.
Crédito: OinstitutoGalo,braçosocialdoclube,estáseempenhandoparaajudarasvítimasdaschuvas-(Divulgação/Atlético-MG

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados