Atlético-MG conversa com Grupo City para vender o atacante Savinho

O Atlético-MG esta empenhado em fazer caixa para manter o atual e caro elenco, além de buscar formas de reforçar o time na temporada 2022. E, o Galo pode estar perto de mais uma negociação milionária. O alvinegro está negociando a saída do atacante Savinho, de 17 anos, revelado na base atleticana.

O jogador é alvo do Grupo City, que estaria disposto a pagar 6,5 milhões de euros (R$ 38,4 milhões) pelo jogador. Mesmo com a venda, o Galo irá manter percentual de venda futura do jogador.

A informação da transação foi dada pela Rádio 98 FM e confirmada pelo L!. O negócio pode ficar ainda mais rentável se Savinho cumprir algumas metas, como jogos, artilharias e convocações para a Seleção Brasileira.

O Grupo City (oficialmente City Football Group) tem vários clubes pelo mundo, como o Manchester City, do Melbourne City (Austrália), Montevideo City Torque. O grupo ainda tem percentuais no New York City (MLS), Mumbai City (Índia), Girona (Espanha), Yokohama Marinos (Japão), Troyes (França), Sichuan Jiuniu (China), Bolivar (Bolívia) e Lommel SK (Bélgica).Representantes do Grupo City, do Galo e do jogador se reunirão para definir situações como luvas, salários e tempo de contrato. Savinho não foi relacionado para o jogo contra o Athletic, pelo Campeonato Mineiro.

O jogador fará 18 anos em abril e ele só deve sair do Galo no meio do ano, pois as janelas de transferências europeias estão fechadas. O seu destino inicial na Europa deverá ser o futebol francês, no Troyes, que disputa a Ligue 1.

Cria da base alvinegra, Savinho fez 23 jogos na equipe profissional, mas ainda não marcou gols no time principal do Atlético.