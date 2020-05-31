Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Atlético-MG contrata consultoria que trabalhou no Cruzeiro para 'passar a limpo' as contas do clube
futebol

Atlético-MG contrata consultoria que trabalhou no Cruzeiro para 'passar a limpo' as contas do clube

A empresa fará um levantamento das gestões do Galo, a atual, e anteriores para conseguir avaliar a real situação do alvinegro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mai 2020 às 19:09

Publicado em 31 de Maio de 2020 às 19:09

Crédito: Reprodução de internet
O Atlético-MG também quer “passar a limpo” a situação financeira do clube e contratou a auditoria da Kroll, que recentemente fez um trabalho no Cruzeiro, gerando um relatório revelador sobre a grave crise financeira e atos irregulares na raposa. A Kroll fará um “pente fino” na gestão atual, de Sérgio Sette Câmara, e dos presidentes anteriores do clube. A empresa é especializada em gestão de risco, investigações corporativas, compliance e cibersegurança, buscará números e possíveis irregularidades no alvinegro.E MAIS:FMF pode ceder e Mineiro não terminar, com o América-MG sendo declarado campeão de 2020Galo, com aval de Sampaoli, tenta estender permanência de NathanProjeção em prédios de BH celebra os sete anos do "milagre de São Victor", contra o Tijuana, em 2013Matheusinho, do América-MG, é diagnosticado com a Covid-19'O futebol brasileiro está indo a passos largos para quebrar', diz o presidente Sérgio Sette CâmaraE MAIS:Atlético-MG tem aumento de receitas, mas déficit no balanço 2019 mostra dívida indo a R$ 746 milhõesLiberdade dos treinos ao ar livre anima o meia Hyoran, do GaloFutebol em ação: Coimbra distribui máscaras em comunidades carentes de Contagem e Belo HorizonteApós lesões, Jair é operado e Gustavo Blanco fará fisioterapiaMesmo com salários atrasados, Mattos diz que jogadores do Galo pedem reforços para o elenco E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto do ES tem maior crescimento de movimentação de cargas entre terminais privados
Imagem de destaque
Ramagem é preso por serviço de imigração dos EUA, diz PF
Imagem de destaque
Alexandre Ramagem é preso nos EUA, diz PF; o que se sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados