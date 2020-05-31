Atlético-MG contrata consultoria que trabalhou no Cruzeiro para 'passar a limpo' as contas do clube

O Atlético-MG também quer “passar a limpo” a situação financeira do clube e contratou a auditoria da Kroll, que recentemente fez um trabalho no Cruzeiro, gerando um relatório revelador sobre a grave crise financeira e atos irregulares na raposa. A Kroll fará um “pente fino” na gestão atual, de Sérgio Sette Câmara, e dos presidentes anteriores do clube. A empresa é especializada em gestão de risco, investigações corporativas, compliance e cibersegurança, buscará números e possíveis irregularidades no alvinegro.E MAIS:FMF pode ceder e Mineiro não terminar, com o América-MG sendo declarado campeão de 2020Galo, com aval de Sampaoli, tenta estender permanência de NathanProjeção em prédios de BH celebra os sete anos do "milagre de São Victor", contra o Tijuana, em 2013Matheusinho, do América-MG, é diagnosticado com a Covid-19'O futebol brasileiro está indo a passos largos para quebrar', diz o presidente Sérgio Sette CâmaraE MAIS:Atlético-MG tem aumento de receitas, mas déficit no balanço 2019 mostra dívida indo a R$ 746 milhõesLiberdade dos treinos ao ar livre anima o meia Hyoran, do GaloFutebol em ação: Coimbra distribui máscaras em comunidades carentes de Contagem e Belo HorizonteApós lesões, Jair é operado e Gustavo Blanco fará fisioterapiaMesmo com salários atrasados, Mattos diz que jogadores do Galo pedem reforços para o elenco E MAIS: