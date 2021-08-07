Atlético-MG consegue liminar favorável no STJD para ter público em seus jogos no Mineirão

O Atlético-MG conseguiu uma liminar favorável do STJD para que o clube faça jogos em Belo Horizonte com a presença de público quando atuar pelo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. O Galo terá de respeitar o limite de 30% da capacidade dos estádios, Mineirão e Independência, para abrir os portões aos seus torcedores. A equipe mineira ingresso com a ação no STJD na sexta-feira, 6 de agosto, e conseguiu o resultado positivo no mesmo dia. A decisão foi referendada pelo presidente do STJD, Otávio Noronha. Com a liminar, o Galo já poderá receber sua torcida no duelo contra o Palmeiras, dia 14, no Mineirão, que pode valer a liderança do campeonato. A liminar do STJD tem validade para qualquer jogo em competição nacional. A CBF não se pronunciou ainda, mas havia dito que iria recorrer da decisão favorável ao Flamengo, concedida na última quarta-feira, com o mesmo pedido feito pelo Galo. Se a entidade não conseguir cassar a liminar, o atleticano voltará ao estádio na próxima semana, 524 dias depois do último jogo com a Massa, no dia 7 de março, uma vitória no clássico contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro.