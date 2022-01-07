Atlético-MG confirma venda do zagueiro Junior Alonso para o Krasnodar da Rússia

O Atlético-MG confirmou de forma oficial a venda do zagueiro Junior Alonso para o Krasnodar da Rússia. O clube russo também fez uma postagem comunicando a chegada do defensor paraguaio. O Galo, que tem 100% dos direitos do jogador, receberá 8,2 milhões de dólares (cerca de R$ 47 milhões). Alonso, de 29 anos, fez 89 partidas pelo Galo e conquistou quatro títulos, sendo dois Mineiros, 2020 e 2021, além de ser o capitão nas conquistas do Brasileiro e da Copa do Brasil no ano passado. O time mineiro está indo ao mercado para repor a saída de Alonso e o nome mais forte para chegar ao Galo é do uruguaio Diego Godín, de 35 anos, que está tentando rescindir seu contrato no Cagliari, da Itália. Junior Alonso fez sucesso no Atlético, tendo duas grandes temporadas pelo alvinegro, sendo um dos pilares na defesa atleticana. O zagueiro poderá ser visto mais de perto na seleção do seu país, pois é titular do Paraguai na luta por uma vaga na Copa do Mundo do Catar. O defensor chegou ao Atlético após passagem pelo Boca Juniors, mas foi comprado junto ao Lille-FRA por 3 milhões de euros (R4 18 milhões na época) no início de julho de 2020, há dois anos. Na época, as cifras eram de R$ 18 milhões.