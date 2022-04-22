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futebol

Atlético-MG confirma venda de Dylan Borrero para o futebol dos EUA

O jogador colombiano, de 20 anos, vai defender o New England Revolution, da MLS...

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 17:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 abr 2022 às 17:51
O Atlético-MG confirmou a venda do meia colombiano Dylan Borrero por R$ 18,8 milhões, que pode chegar a a mais de R$ 21 milhões caso ele cumpra metas , por 80% dos direitos para o New England Revolution, dos Estados Unidos, que disputa a MLS.
Dylan nem viajou com a delegação do Galo para Curitiba, onde enfrentou o Ahtlético-PR, pelo Campeonato Brasileiro, na Arena da Baixada.
O Galo ainda ficará com 20% dos direitos econômicos de Borrero, em caso de transferência futura.O time mineiro fez uma publicação se despedindo e agradecendo Dylan pelo seu tempo no Galo.
Com a confirmação da venda de Dylan, o Galo chegará a quatro negociações este ano ficando perto da sua meta de venda de atletas, prevista no orçamento de 2022. O clube alvinegro quer chegar a R$ 140 milhões arrecadados.
Crédito: DylanencerrasuapassagempeloGalodepoisdedoisanosdeclube-(BrunoCantini/Atlético-MG(

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