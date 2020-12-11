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futebol

Atlético-MG confirma Sérgio Coelho como seu novo presidente

O empresário, de 60 anos, irá suceder Sérgio Sette Câmara, no comando do clube mineiro. O vice será José Murilo Procópio. O mandato será de 2021 a 2023...
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Publicado em 

11 dez 2020 às 17:21

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 17:21

Crédito: Sérgio Coelho vai comandar o Galo no triênio 2021-2023, sucedendo Sérgio Sette Câmara-(Reprodução/TV Galo
O Atlético-MG confirmou o nome de Sérgio Batista Coelho como novo presidente do clube para o triênio 2021-2023. O empresário, de 60 anos, foi eleito em eleição tranquila, realizada nesta sexta-feira, 11 de dezembro, no Labareda, em Belo Horizonte. A chapa de Sérgio era a única na disputa pela sucessão de Sérgio Sette Câmara, que optou por não buscar um novo mandato. Coelho terá como vice, José Murilo Procópio. Em à TV Galo, os novos mandatários do clube mineiro falaram de seus compromissos para gerir o alvinegro. - Nós temos quatro pilares da nossa administração, que é ter um time forte, competitivo e que seja protagonista em todos os campeonatos que ele participar. O segundo (pilar) é inaugurar a Arena MRV dentro do prazo previsto. Terceiro é investir nas categorias de base. E por último é sanear as nossas dívidas. Vamos trabalhar adotando todas as melhores práticas de governança, fazer uma gestão altamente profissional, com muita transparência, honestidade e lealdade-disse Sérgio. O novo presidente do Galo falou ao torcedor atleticano como irão se dedicar ao clube no seu mandato. - A massa é a razão maior do futebol, do Galo. Então, massa, vocês podem ter certeza que eu e doutor Zé Murilo iremos trabalhar com muita firmeza, amor e dedicação ao clube. Vamos sempre buscar tudo de melhor para o nosso clube. Tudo isso vocês podem ter certeza que será feito e é um compromisso da nossa gestão-prosseguiu. O novo vice-presidente, José Murilo Procópio, comentou que ser a única chapa no pleito aumenta a responsabilidade na condução do clube. - É um momento importante, pois sempre houve a questão da disputa política em eleições aqui no Atlético e dessa vez criou-se um consenso. Com isso, a nossa responsabilidade aumenta ainda mais, pois estão entendendo que nós poderemos superar e conseguir suprir as expectativas. Em razão disso, temos metas importantes que o Sérgio (Coelho) já colocou, que irei fazer dentro dos meus limites de poder ajudá-lo-disse Procópio. A posse da nova diretoria deve ser concluída no início de janeiro.

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