Atlético-MG confirma procura pelo lateral Mariano e diz que não recebeu proposta por Guga

A imprensa portuguesa afirmou que o lateral-direito Guga está em uma lista de reforços de Jorge Jesus para o Benfica. Porém, o diretor de futebol do Atlético-Mg, Alexandre Mattos, disse que ainda não recebeu nenhuma proposta oficial pelo jogador. Mesmo sem ter uma proposta do time português, Mattos confirmou que o Galo procurou Mariano, que deixou o Galatasaray, da Turquia esta semana. -Não chegou proposta do Benfica pelo Guga, não tivemos nenhum contato. E o que a gente mais vê com a rede social é muita especulação e pouca prática. Tivemos sondagem de Portugal pelo Guga, mas não do Benfica- disse Mattos, em entrevista à Band. Em seguida elogiou o jogador, afirmando que para o lateral sair, terá de haver uma proposta grande de outra equipe. -Guga é um jogador de Seleção Brasileira, cotado para Olimpíada, já foi convocado para seleção de base, e para sair vai ter que ser uma situação em que o Atlético receba investimento grande e com definição de reposição-comentou o dirigente, que explicou a sondagem por Mariano. -Todo jogador que vem, vou te dar um exemplo: se a gente vende o Guga e fica com o Mariano ou se a gente não vende o Guga, fica com Mariano e Maílton, é tudo dentro de uma característica que o Sampaoli exige . E para você ter o Sampaoli com sua ideia de jogo, você precisa ter jogador da característica dele. Todo jogador que veio é com o crivo dele e todo jogador observado é com crivo dele. E, dentro disso, ele tem suas ideias. Eu posso te dizer que vamos trabalhar com 23 jogadores. Não há nenhuma proposta de saída no momento- concluiu.