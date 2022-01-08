Atlético-MG confirma o atacante Fábio Gomes até 2025

O Atlético-MG anunciou um reforço no ataque após a saída de Diego Costa. Fábio Gomes, de 24 anos, que pertencia ao Oeste-SP, mas estava no New York Red Bull, da MLS, liga de futebol dos Estados Unidos. Ele assinou contrato até o fim de 2025 com o time mineiro.

Fábio é um investimento baixo, cerca de R$ 180 mil mensais de salário, com potencial de gerar negócios pela sua idade, ainda atrativa para mercados externos. Diego Costa custava aos cofres do Galo cerca de R$ 1,3 milhão por mês.O jogador teve um bom começo no Red Bull, mas teve queda de rendimento, o que não despertou interesse no clube norte-americano em exercer o seu direito de compra. O negócio foi de US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8 milhões) por 50% dos direitos econômicos do jogador, pagos ao Oeste.

Fábio foi artilheiro da Série B em 2019, com 15 gols, atuando pelo time paulista. Ainda teve passagem pelo Albiirex Nigata, do Japão. MLS, pelo NY Red Bull, foram sete gols e seis assistências em 30 jogos.

Ficha técnicaNome completo: Fábio Roberto Gomes NettoPosição: atacanteData de nascimento: 25 de maio de 1997 (24 anos)Naturalidade: São Paulo (SP)Carreira

2017: Audax-SP2018: Oeste-SP2020: Albirex Niigata (JAP)2021: New York Red Bulls